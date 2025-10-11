De qué murió Diane Keaton

A los 21 años fue diagnosticada con carcinoma de células basales, una forma común de cáncer cutáneo. Tiempo después desarrolló cáncer de células escamosas, que la obligó a someterse a dos cirugías. “Es una historia familiar”, había contado en una entrevista con Los Angeles Times en 2015. “Mi tía Martha tuvo un cáncer tan grave que le extirparon la nariz. Mi padre y mi hermano también lo tuvieron”.

La experiencia la llevó a tomar conciencia sobre el cuidado solar, al punto de convertirlo en una parte esencial de su rutina. Sus icónicos sombreros no eran solo un sello personal, sino también una medida de protección. “No empecé a usar protector solar hasta los 40. Antes no me importaba, y fue un error que me persiguió toda la vida adulta”, reconoció entonces.

Otro de los temas de salud sobre los que Keaton fue muy sincera fue su lucha contra la bulimia, un trastorno alimentario que comenzó durante sus primeros pasos en Broadway, cuando le pidieron que bajara de peso para un papel. “Soy una adicta en recuperación, y siempre lo seré. Tengo una naturaleza adictiva”, confesó en una entrevista con el Dr. Oz en 2014.

Recordó que durante ese período su relación con la comida era completamente descontrolada. “Una cena típica era un balde de pollo, varias porciones de papas fritas con queso azul y ketchup, cenas precocinadas, un litro de refresco, kilos de dulces, un pastel entero y tres tartas de crema de plátano”, relató.

Con el tiempo, decidió pedir ayuda profesional y logró recuperarse. “Alguien mencionó que parecía tener problemas mentales, así que fui a un psicoanalista. Iba cinco días a la semana”, explicó sobre el proceso que la ayudó a sanar.

Por el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte. El círculo más cercano de la actriz mantiene un profundo hermetismo, mientras colegas y admiradores despiden a una de las figuras más emblemáticas de Hollywood, reconocida por su talento, su carisma y su inquebrantable autenticidad.