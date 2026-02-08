Javier Milei modificó su agenda y no viajará a Estados Unidos

Vuelven a desmentir a la Oficina de Respuesta Oficial, ahora sobre la edad de imputabilidad

No se les puede pedir demasiado a los tuiteros libertarios, ni siquiera cuando cobran importantes salarios extraídos de los impuestos que Javier Milei prometió eliminar. Ellos surgen y viven en un submundo ilusorio donde la verdad y la mentira se entreveran en el mismo fango.

Juan Carreira, por ejemplo, hizo carrera como promotor de las ideas anarcocapitalistas encarnadas en el actual Presidente y logró lo que juraba no desear: un millonario conchabo en el Estado como titular de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, dedicada a “desmentir falsedades periodísticas”.

Bajo la férula del inefable Santiago Caputo, quien durante mucho tiempo se ocultó bajo el seudónimo de “Juan Doe” es ahora el encargado de decidir qué es verdad y qué no en los medios argentinos, sobre todo con relación a dichos o escritos de periodistas que pueden eventualmente formular una crítica a la gestión mileísta. Y, como se dijo, no se le puede pedir mucho rigor intelectual.

Para muestra basta un ejemplo vinculado a la baja en la edad de imputabilidad impulsada por el Gobierno, cuyo proyecto reducirla de 16 a 14 años, luego de una ardua negociación en el ámbito legislativo (Patricia Bullrich, a la sazón paladín parlamentario del oficialismo, apuntaba a bajarla a 13).

“En una entrevista que circula, la periodista María O’Donnell intenta instalar la idea de que bajar la edad de imputabilidad a 13 años en la Argentina sería una medida extrema, ubicándola entre ‘las más bajas del mundo’”, comienza la publicación de la Oficina de Respuesta Oficial acompañada de las imágenes de la mencionada comunicadora.

En el afán de desmentir, Carreiro afirma que “esto es FALSO” (así, con mayúsculas) porque “Uruguay, por ejemplo, cuenta desde 2004 con un sistema que permite juzgar y condenar a menores de entre 13 y 17 años”.

Y alguien salió a corregir o desmentir al tuitero libertario: nada menos que un editor del diario uruguayo El País, quien precisó que, en verdad, “en Uruguay la edad de imputabilidad es 18”.

“¿Quién corrige en Argentina a la Oficina de Respuesta Oficial? En Uruguay la edad de imputabilidad es 18. Hubo un plebiscito para bajar la edad y no se aprobó. Lo que hay es un Código de la Niñez y Adolescencia”, precisa el periodista oriental Sebastián Cabrera Arzuaga.

No obstante, vale advertir: los seguidores de Milei, Caputo y Carreira seguirán creyendo esta o cualquier otra falsedad aun cuando la evidencia de la mentira se materialice ante sus ojos, aunque la verdad sea incontestable. En las redes sociales, la mayoría de los libertarios son prácticamente incapaces de distinguir un plato playo de una pelota de fútbol.