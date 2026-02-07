Video: el accidente de un granadero a caballo ante la mirada de Javier Milei
El Presidente fue testigo del momento en que el animal, aparentemente asustado, terminó cayendo y tirando a su jinete en pleno acto.
Tras el polémico traslado del sable corvo de San Martín, el presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto en conmemoración al 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, al que no le faltaron bloopers: un granador y su caballo se cayeron justo delante del escenario central.
El mandatario arribó al Campo de la Gloria junto a su hermana, Karina Milei, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y se mostró por demás eufórico por la presencia de una multitud.
Luego, hubo tiempo del Himno Nacional, de discurso y de la exposición de la reliquia, la gran protagonista de la noche, y un episodio terminó generando repercusiones en las redes sociales: el blooper de un granador a caballo.
El episodio pudo observarse en la transmisión en vivo: ante la atenta mirada del Presidente y su hermana, el animal pareció asustarse, se puso en dos patas y terminó cayendo y tirando al suelo a su jinete. La situación generó un momento de susto entre los miles de asistentes, aunque al parecer no hubo lesionados.
NOTA EN DESARROLLO
