Un hombre murió al intentar cruzar como peatón la autopista Buenos Aires-La Plata
Un fatal episodio tuvo lugar durante la noche del sábado en la Autopista Buenos Aires–La Plata, a la altura del kilómetro 27 y en sentido hacia la Ciudad, dentro del partido de Berazategui.
Un grave siniestro vial ocurrido durante la noche del sábado generó conmoción y complicaciones en la Autopista Buenos Aires–La Plata. Un peatón perdió la vida tras ser atropellado a la altura del kilómetro 27, lo que motivó un importante operativo de seguridad, la intervención judicial y demoras en la circulación por varias horas.
El episodio ocurrió cerca de las 21:23 horas y motivó un aviso inmediato al personal de seguridad vial que se encontraba de guardia en la traza.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un Ford Fiesta blanco, dominio AA 419 TJ, conducido por Walter Félix Collazo, de 53 años, había protagonizado el impacto contra un peatón, en circunstancias que todavía son materia de investigación.
Minutos más tarde arribó una ambulancia perteneciente a la concesión de la autopista y la médica interviniente confirmó el fallecimiento de la víctima en el sitio. El hombre no contaba con documentación, por lo que fue identificado provisoriamente como NN.
La zona fue preservada para la realización de las pericias correspondientes, con la intervención de la Policía Científica de Berazategui. La causa quedó caratulada como homicidio culposo y es investigada por la UFIyJ en turno especializada en delitos culposos del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la fiscal Santilín.
A raíz del procedimiento, los carriles rápido y central permanecieron cerrados durante varias horas, lo que generó importantes demoras en la circulación, que fue desviada por el carril lento y la banquina externa.
