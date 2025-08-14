El clásico que no envejece: una película épica en Netflix que es una de las mejores del siglo
Una de las producciones más aclamadas del cine moderno llegó al catálogo de Netflix para conquistar a nuevos espectadores. Con un final memorable y premios de la Academia, se consolida como un clásico de la ciencia ficción.
Netflix sigue sumando a su catálogo películas que no solo fueron un éxito de taquilla, sino que también marcaron un antes y un después en la historia del cine. Entre las incorporaciones más recientes se encuentra una producción que combina ciencia ficción, drama y aventura, y que sigue emocionando a más de una década de su estreno.
La crítica la ha definido como una obra épica y conmovedora, capaz de explorar temas universales como la supervivencia, el amor y la esperanza, sin dejar de lado un despliegue visual impresionante. Su llegada a la plataforma, el 20 de julio de 2025, fue celebrada por fanáticos de todo el mundo que esperaban volver a verla en streaming.
Ganadora del Premio Oscar a Mejores efectos visuales, la película también obtuvo múltiples nominaciones en categorías clave y fue reconocida por su dirección, guion y actuaciones. Con casi tres horas de duración, mantiene la tensión y el interés del espectador gracias a una narrativa que combina ciencia y emoción en partes iguales.
De qué trata "Interestelar"
Dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matthew McConaughey y Anne Hathaway, esta historia nos transporta a un futuro donde la Tierra está al borde de la extinción. La humanidad enfrenta crisis ambientales severas y los recursos se agotan, por lo que un grupo de astronautas recibe la misión de viajar más allá de nuestra galaxia en busca de un planeta habitable.
La tripulación utiliza un agujero de gusano recientemente descubierto para atravesar distancias interestelares y desafiar las leyes conocidas de la física. En medio de esta odisea espacial, los personajes se enfrentan a dilemas morales, riesgos extremos y vínculos emocionales que trascienden el tiempo y el espacio.
Reparto de "Interestelar"
-
Matthew McConaughey como Joseph Cooper
Anne Hathaway como Amelia Brand
Jessica Chastain como Murphy “Murph” Cooper
Michael Caine como Profesor Brand
Mackenzie Foy como Murph joven
Ellen Burstyn como Murph anciana
Casey Affleck como Tom Cooper
Timothée Chalamet como Tom joven
Tráiler de "Interestelar"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario