Invitados de La Peña de Morfi del domingo 3 de mayo
Carina Zampini y Diego Leuco compartirán la mesa con campeones del mundo en el ciclo de Telefe.
La Peña de Morfi ya tiene todo listo para su programa de este domingo 3 de mayo. Desde las 13:30, Diego Leuco y Carina Zampini encabezarán una nueva edición del ciclo de Telefe con una lista de invitados que promete una jornada cargada de música, humor y deporte.
Con la cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026, uno de los momentos más esperados será la presencia de cuatro campeones del mundo de la Selección Argentina: Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Thiago Almada, quienes compartirán una charla especial en vivo junto a Diego Leuco.
Además, el ciclo contará con la música de Ulises Bueno, Emanero, Los Tabaleros y Sofía Gonet.
Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro estarán a cargo de las recetas más destacadas, mientras que el humor llegará de la mano de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola. Por su parte, Claudio Husaín será el encargado del resumen deportivo.
La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. Charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingo.
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