Mirtha Legrand continúa internada: qué decidió El Trece sobre "La Noche de Mirtha"
Mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación, El Trece ya resolvió qué pasará con su programa y quién estará al frente de la emisión.
Mirtha Legrand continúa recuperándose de la afección que obligó a su internación y, mientras sigue bajo atención médica, El Trece ya tiene definido cómo será la próxima emisión de La Noche de Mirtha.
La decisión de El Trece sobre el programa de Mirtha Legrand
Ante la ausencia de la histórica conductora, el canal decidió sostener el programa dentro de su grilla y volverá a contar con Juana Viale para llevar adelante la tradicional mesa del sábado por la noche. De esta manera, Juana estará nuevamente al frente de La noche de Mirtha este sábado 26 de septiembre desde las 21:30. La emisión conservará su lugar habitual en la programación de El Trece mientras Mirtha continúa con su recuperación.
La decisión permite que el ciclo siga al aire sin necesidad de modificar la programación del canal durante la ausencia de su conductora. Para Mirtha, en tanto, la prioridad continúa siendo completar su recuperación antes de retomar sus compromisos televisivos.
Juana Viale ya había asumido la conducción del programa en anteriores oportunidades cuando su abuela no podía estar presente. Por eso, su regreso a la cabecera de la mesa se presenta como una continuidad de ese esquema y no como un reemplazo definitivo de Mirtha.
Además, la actriz también estará al frente de Almorzando con Juana el domingo, por lo que será nuevamente la encargada de conducir los dos programas que tradicionalmente ocupan el fin de semana de El Trece.
La situación se produce mientras Mirtha permanece internada en el Sanatorio Mater Dei, donde continúa evolucionando de la afección respiratoria por la que debió ser hospitalizada. Hasta el momento, la conductora no retomó sus actividades y su regreso a la pantalla quedará sujeto a su evolución.
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