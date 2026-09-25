Mirtha Legrand continúa internada: qué decidió El Trece sobre "La Noche de Mirtha"

Mirtha Legrand

La decisión de El Trece sobre el programa de Mirtha Legrand

Ante la ausencia de la histórica conductora, el canal decidió sostener el programa dentro de su grilla y volverá a contar con Juana Viale para llevar adelante la tradicional mesa del sábado por la noche. De esta manera, Juana estará nuevamente al frente de La noche de Mirtha este sábado 26 de septiembre desde las 21:30. La emisión conservará su lugar habitual en la programación de El Trece mientras Mirtha continúa con su recuperación.