Cuándo sale el nuevo parte médico de Mirtha Legrand tras su internación

Cuándo se difundirá el próximo parte médico de Mirtha Legrand

El informe oficial difundido este viernes 25 de septiembre llevó tranquilidad sobre la salud de la conductora. El doctor Enrique Echagüe, director médico del centro de salud, detalló que la diva "se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio" y que ya comenzó a incrementar su actividad física de la mano del equipo de Kinesiología de la institución.