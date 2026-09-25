Cuándo sale el nuevo parte médico de Mirtha Legrand tras su internación
El Sanatorio Mater Dei confirmó la evolución de Mirtha Legrand y anticipó cuándo emitirá un nuevo parte médico sobre su salud.
Luego de que el Sanatorio Mater Dei informara una notable mejoría en su cuadro respiratorio, las autoridades médicas explicaron los pasos a seguir con Mirtha Legrand. La histórica diva continuará internada bajo estricto control clínico, mientras su entorno y sus seguidores esperan con gran expectativa las próximas novedades oficiales sobre su estado.
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Cuándo se difundirá el próximo parte médico de Mirtha Legrand
El informe oficial difundido este viernes 25 de septiembre llevó tranquilidad sobre la salud de la conductora. El doctor Enrique Echagüe, director médico del centro de salud, detalló que la diva "se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio" y que ya comenzó a incrementar su actividad física de la mano del equipo de Kinesiología de la institución.
Respecto a la divulgación de nueva información sobre su cuadro, el comunicado aclaró de manera expresa los plazos previstos por el cuerpo médico:
- Sin novedades durante el fin de semana: el equipo asistencial mantendrá el esquema de monitoreo habitual sin publicaciones intermedias, salvo que surja algún imprevisto clínico.
- Próximo informe: de no mediar cambios en su evolución, el sanatorio enviará un nuevo parte médico el próximo lunes 28 de septiembre.
- Agradecimiento a la prensa: desde la dirección del establecimiento destacaron y agradecieron la comprensión y el respeto brindado por los medios al comunicar sobre el estado de la emblemática conductora.
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