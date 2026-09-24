La Noche de Mirtha Legrand sin "Chiquita" y Almorzando con Juana Viale: invitados del 26 y 27 de septiembre

Por el momento, no hubo una confirmación oficial sobre quién estará al frente de La Noche de Mirtha este sábado. Sin embargo, todo indica que Juana Viale volverá a reemplazar a su abuela, ya que Mirtha continúa internada en el Sanatorio Mater Dei. En la última emisión, la propia Juana había anticipado que seguramente volvería a estar al frente del programa el sábado siguiente.