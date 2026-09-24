La Noche de Mirtha Legrand sin "Chiquita" y Almorzando con Juana Viale: invitados del 26 y 27 de septiembre
La Noche de Mirtha tendrá una nueva emisión este sábado y, mientras la conductora continúa internada, todo indica que Juana Viale volverá a ocupar su lugar.
Este fin de semana, las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a reunir a distintas figuras del espectáculo. La Noche de Mirtha se emitirá este sábado 26 de septiembre a las 21:30, mientras que Almorzando con Juana tendrá su encuentro habitual el domingo 27 desde las 14.
Por el momento, no hubo una confirmación oficial sobre quién estará al frente de La Noche de Mirtha este sábado. Sin embargo, todo indica que Juana Viale volverá a reemplazar a su abuela, ya que Mirtha continúa internada en el Sanatorio Mater Dei. En la última emisión, la propia Juana había anticipado que seguramente volvería a estar al frente del programa el sábado siguiente.
Además, el último parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei señaló que Mirtha Legrand evoluciona favorablemente, aunque permanecerá internada durante los próximos días para continuar con los controles y cuidados correspondientes.
Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha
La mesa del sábado tendrá como invitados a Agustín “Rada” Aristarán, Cecilia Dopazo, CAE y Gabriel Machado. El programa comenzará a las 21:30 y, si finalmente se confirma la continuidad de Juana Viale al frente del ciclo, será nuevamente la encargada de recibir a los invitados en lugar de Mirtha.
Quiénes estarán en Almorzando con Juana
El domingo 27 de septiembre, en tanto, Juana Viale conducirá una nueva edición de Almorzando con Juana, desde las 14. En esta oportunidad, la actriz y conductora compartirá la mesa con Coco Sily, Ludovico Di Santo, Sergio Gonal y Carolina Kopelioff. Además, el programa contará con un show musical de Carlos Baute, quien será el encargado de aportar el momento musical de la emisión.
Así, el fin de semana televisivo tendrá nuevamente como protagonistas a los clásicos ciclos de Mirtha Legrand y Juana Viale, con una particularidad: mientras continúa la recuperación de Mirtha, su nieta podría volver a hacerse cargo de ambas mesas.
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