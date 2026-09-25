Parte médico de Mirtha Legrand: kinesiología y actividad física

A su vez, la dirección del Sanatorio aprovechó el comunicado para agradecer especialmente la comprensión y el respeto con el que se está informando sobre el estado general de la paciente. Finalmente, anticiparon que, de no mediar cambios imprevistos en su cuadro clínico durante el fin de semana, el próximo parte médico será enviado a los medios recién el día lunes.