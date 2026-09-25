Parte médico de Mirtha Legrand: kinesiología y actividad física
El Sanatorio Mater Dei difundió un comunicado oficial detallando la favorable evolución del cuadro respiratorio de Mirtha Legrand.
El Sanatorio Mater Dei dio a conocer este viernes 25 de septiembre un nuevo parte médico oficial para informar sobre el estado de salud de Mirtha Legrand. La conductora continúa bajo observación médica, aunque los profesionales a cargo destacaron que presenta claros signos positivos en su recuperación diaria.
Cómo evoluciona el cuadro de Mirtha Legrand y cuándo habrá un nuevo informe
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Según el documento firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico de la institución, la presentadora televisiva "se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio". En línea con esta notable mejoría, el informe destaca que se ha incrementado su actividad física gracias al trabajo conjunto y sostenido con el equipo de kinesiología del centro de salud.
Pese a la evolución favorable, las autoridades médicas confirmaron que Legrand continuará internada en el establecimiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta completar su total recuperación, con el objetivo prioritario de que pueda volver a sus actividades diarias en óptimas condiciones físicas y sin riesgos.
A su vez, la dirección del Sanatorio aprovechó el comunicado para agradecer especialmente la comprensión y el respeto con el que se está informando sobre el estado general de la paciente. Finalmente, anticiparon que, de no mediar cambios imprevistos en su cuadro clínico durante el fin de semana, el próximo parte médico será enviado a los medios recién el día lunes.
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