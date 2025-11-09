Mirtha Legrand dejó helada a Carmen Maura tras criticar su última película
Durante su visita al programa de Mirtha, la actriz presentó su última película. ¿Qué le dijo la diva?
La talentosa y multipremiada actriz española Carmen Maura fue una de las figuras invitadas a la mesa de La noche de Mirtha, y el encuentro dejó una confesión sorprendente por parte de la conductora. Mirtha Legrand reveló a Maura que no pudo terminar de ver su nueva película. "Te confieso una cosa; vi una parte y no pude seguir viéndola", aseguró la diva, demostrando el impacto del filme.
Maura se encuentra en Argentina promocionando el estreno de su más reciente trabajo, "Vieja Loca". La película es definida como un film de terror real que narra la historia de una abuela senil, interpretada por la actriz, que se convierte en la peor pesadilla del protagonista. El personaje principal recae en el actor Daniel Hendler, quien recibe un mensaje desesperado de una exnovia para que se haga cargo del cuidado de su madre.
A pesar de la intensidad y el género de la cinta, la actriz contó que se divirtió mucho durante el rodaje. Sin embargo, admitió que el resultado final le provocó escalofríos al verse en la pantalla grande.
"La primera vez que la proyectaron, tuve que cerrar los ojos del susto que me daba. Es una película para quienes disfrutan mucho del cine de terror", afirmó Maura. La actriz confesó que, a pesar de disfrutar el proceso, la experiencia de ver el terror real en el cine fue demasiado para ella: "Me la pasé muy bien haciéndola, era como un juego. Estuve rodeada de gente joven, el director me caía fenomenal, y Hendler me ayudó mucho en escenas en las que yo no me podía levantar. Pero cuando la vi, no pude soportarla".
Finalmente, Carmen Maura reflexionó sobre la entrega a su personaje, asegurando que fue la primera vez que se dedicó tanto a un rol sin preocuparse por su apariencia o posibles riesgos. "Renuncié a los aspectos físicos y al peligro", concluyó la artista, destacando la inmersión total que requirió su papel en esta cinta de terror.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario