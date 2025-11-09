Mirtha Legrand dejó helada a Carmen Maura tras criticar su última película

Embed - "No la pude terminar de ver": Mirtha dejó helada a Carmen Maura por la crítica a su nueva película

"La primera vez que la proyectaron, tuve que cerrar los ojos del susto que me daba. Es una película para quienes disfrutan mucho del cine de terror", afirmó Maura. La actriz confesó que, a pesar de disfrutar el proceso, la experiencia de ver el terror real en el cine fue demasiado para ella: "Me la pasé muy bien haciéndola, era como un juego. Estuve rodeada de gente joven, el director me caía fenomenal, y Hendler me ayudó mucho en escenas en las que yo no me podía levantar. Pero cuando la vi, no pude soportarla".