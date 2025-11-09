La incómoda reacción de Julieta Cardinali ante una pregunta de Mirtha Legrand sobre Calamaro

Embed - Momento incomodísimo: Mirtha le preguntó a Julieta Cardinali por su ex, Andrés Calamaro

Fue en ese momento cuando Julieta Cardinali decidió sincerarse y explicar su reticencia a hablar de su esfera personal en público. “Soy tímida para hablar de mi vida privada, no sé por qué me cuesta mucho. En la tele se me ve poco, pero ahora salimos porque estamos promocionando ‘Belén’, la película de Dolores Fonzi, así que eso me hizo salir”, confesó la actriz, atribuyendo su presencia mediática a la promoción de su último proyecto cinematográfico.