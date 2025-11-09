La incómoda reacción de Julieta Cardinali ante una pregunta de Mirtha Legrand sobre Calamaro
La actriz fue una de las invitadas a "La noche de Mirtha", pero no se mostró muy contenta cuando la conductora le preguntó por su ex.
Julieta Cardinali fue una de las invitadas a la ‘mesaza’ de Mirtha Legrand en la noche del sábado, y la actriz evidenció una reacción de incomodidad cuando la diva de El Trece comenzó a indagar sobre los detalles de su vida íntima y sentimental.
Inicialmente, la conversación se centró en su vida familiar. La actriz brindó detalles sobre su hija, Charo, fruto de su relación con Andrés Calamaro: “Tengo una hija de 18 años, Charo, que está en la facultad. Terminó el colegio el año pasado y ahora estudia en San Andrés”, compartió Cardinali.
Sin embargo, una vez concluido el tema de su hija, Mirtha Legrand quiso saber más sobre la situación sentimental actual de la actriz. Cuando la conductora le preguntó directamente si estaba en pareja, Cardinali mostró una clara duda antes de responder: “No, no sé…”. La respuesta evasiva no pasó desapercibida para la diva, quien respondió con un tono divertido: “Ah, dudó un poco”.
Fue en ese momento cuando Julieta Cardinali decidió sincerarse y explicar su reticencia a hablar de su esfera personal en público. “Soy tímida para hablar de mi vida privada, no sé por qué me cuesta mucho. En la tele se me ve poco, pero ahora salimos porque estamos promocionando ‘Belén’, la película de Dolores Fonzi, así que eso me hizo salir”, confesó la actriz, atribuyendo su presencia mediática a la promoción de su último proyecto cinematográfico.
La conductora también intentó indagar sobre el pasado, preguntando a Cardinali sobre su ex pareja, Andrés Calamaro, y si este le había sido infiel durante su relación.
La artista reconoció que actualmente no tiene ningún tipo de relación con el músico, y estableció un límite claro respecto a hablar de su vida con él: "No tengo idea, pasaron tantos años. Pero yo no hablo más de él porque ya pasó a ser la intimidad de mi hija”, cerró Cardinali, priorizando la privacidad de Charo ante el interés público en su relación pasada.
