Quiénes son los invitados a La Noche de Mirtha Legrand para este sábado 8 de noviembre

Este sábado 1 de noviembre a las 21:30, las luces de El Trece se encenderán para recibir a Mirtha Legrand, quien una vez más capitaneará su legendaria "mesaza" en una nueva edición de "La Noche de Mirtha". Se anticipa una velada estelar que congregará a notables figuras del espectáculo y la cultura. Fiel a su probada fórmula, la icónica conductora apuesta a un crisol de personalidades que auguran una cena rica en debate, revelaciones y momentos inesperados.