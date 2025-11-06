Quiénes son los invitados a La Noche de Mirtha Legrand para este sábado 8 de noviembre
La diva volverá a sentarse en su mesa este sábado por la noche con personalidades destacadas de la cultura y los espectáculos. Mirá quiénes son.
Este sábado 1 de noviembre a las 21:30, las luces de El Trece se encenderán para recibir a Mirtha Legrand, quien una vez más capitaneará su legendaria "mesaza" en una nueva edición de "La Noche de Mirtha". Se anticipa una velada estelar que congregará a notables figuras del espectáculo y la cultura. Fiel a su probada fórmula, la icónica conductora apuesta a un crisol de personalidades que auguran una cena rica en debate, revelaciones y momentos inesperados.
Con más de cinco décadas de trayectoria, la mítica "diva de los almuerzos" ha cultivado el respeto y la fascinación del público, gracias a su estilo incisivo y su habilidad innata para extraer declaraciones trascendentales de sus comensales. Sólida en su rol de entrevistadora, Mirtha se dispone a generar instantes de confrontación, donde demuestra que, con sus 98 años, está más vigente que nunca.
El programa mantiene su estatus como un foro de conversación sin tapujos, donde la anfitriona desplegará su característico ingenio punzante para escudriñar los aspectos más controversiales y personales de cada invitado. Es un clásico del ciclo que sus interpelaciones despierten momentos de tensión o sorpresas, un factor que siempre eleva el atractivo de la emisión.
Quiénes son los invitados a La Noche de Mirtha de este sábado
La velada se engalanará con una serie de invitados de primer nivel, comenzando por la presencia del aclamado cineasta Juan José Campanella. El director, recordado por su exitosa gestión en la obra teatral Empieza con D siete letras junto a Eduardo Blanco y Fernanda Metilli, aportará su perspectiva única.
Siguiendo con la tónica cinematográfica, la mesa dará la bienvenida a la legendaria actriz española Carmen Maura, quien está en el foco por su protagónico en Vieja loca, la nueva ópera prima del director argentino Martín Mauregui. Su participación promete ser uno de los momentos más destacados.
El elenco de figuras se completará con la talentosa actriz Julieta Cardinali y el reconocido conductor de televisión y radio Fernando Bravo, quienes cerrarán esta variada y atractiva convocatoria.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario