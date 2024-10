Mirtha Legrand fue homenajeada por la UBA y mostró su apoyo a la lucha universitaria

Desde el festival la describieron como la "Reina indiscutida de las producciones de la época con 36 películas en su haber, de la comedia blanca al drama noir".

Durante su discurso, Mirtha no dejó pasar la oportunidad y se refirió al reclamo que están haciendo los estudiantes en defensa de las universidades públicas. "Y en un momento histórico para las universidades públicas de mi amado país, no quiero dejar de expresar apoyo y mi orgullo a todos los que hicieron grande la universidad pública Argentina", dijo la conductora.

“Mientras una potencia mundial como EE. UU. tiene solo 10 universidades públicas, Argentina, señores, tiene 70”, siguió diciendo. Además, pidió preservar “un tesoro que tenemos y nos envidia el mundo entero, la educación universitaria gratuita”.

El desesperado pedido de Mirtha Legrand a Javier Milei: "Hay que..."

Este sábado por la noche, pasó un nuevo programa de Mirtha Legrand. En esta oportunidad, la diva cenó con Benjamín Vicuña, Silvio Soldán, Alejandra Maglietti y el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres. Como suele ocurrir, La Chiqui abre debates interesantes entre sus invitados y en esta oportunidad aprovechó para hacerle un pedido al presidente, Javier Milei.

En un momento de la noche, la diva se mostró disconforme con el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que decretó Javier Milei ya que consideraba que no se estaban realizando producciones de calidad, entre otras razones.

En medio de la comida, Mirtha le habló a Benjamín Vicuña: "Viste que cierran o cerraron ya el INCAA...Hay que abrirlo señor presidente, no puede ser. Todos los grandes países dan dinero a los productores para que hagan cine", comenzó diciendo la conductora.

Y agregó: "Elijan a los productores, no den a cualquiera, que dicen que no devolvían el dinero. El INCAA es una pena realmente, me da mucha pena", sostuvo Legrand sobre esta decisión que tomó el Gobierno nacional unos meses atrás.

Tiempo atrás, la diva ya había manifestado su descontento con la decisión de cerrar el INCAA y, en esta oportunidad, volvió a expresarlo públicamente, ya que es consciente que su programa tiene una gran audiencia y su mensaje seguramente llegará a destino.

