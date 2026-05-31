Juana Viale mostró un nuevo look en "Almorzando con Juana" y sorprendió a todos

Con el objetivo de cerrar la propuesta de moda con broche de oro, la actriz se calzó unos zapatos de color negro con taco aguja y terminación en punta. Esta elección tradicional terminó de consolidar el perfil sobrio del vestuario, redondeando un balance armónico entre los destellos de la blusa y la suavidad aterciopelada del pantalón.

En lo que respecta a las decisiones estéticas de peluquería y maquillaje, Juana Viale optó por lucir su cabellera totalmente suelta, exhibiendo unas ondas desarmadas de aspecto cotidiano y un flequillo cortado de manera recta sobre la frente.

Por el lado del maquillaje para el piso de televisión, los profesionales se inclinaron por una paleta de colores sumamente tenue y provista de mucha luz. El objetivo principal de los cosméticos fue profundizar las facciones de la conductora de manera orgánica, sintonizando de forma impecable con el carácter distinguido de toda la propuesta de diseño elegida para la jornada dominical.