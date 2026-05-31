Juana Viale mostró un nuevo look en "Almorzando con Juana" y sorprendió a todos
La nieta de Mirtha Legrand llegó a su programa en El Trece con un outfit setentoso y un nuevo look que encantó al público. Los detalles.
Como ya se transformó en una sana costumbre de cada fin de semana, Juana Viale volvió a convertirse en el centro de todas las miradas gracias a la meticulosa elección de su vestuario. En una nueva entrega de su clásico programa televisivo "Almorzando con Juana", la carismática conductora de la pantalla chica desplegó un outfit de alta sofisticación que fusionó a la perfección reminiscencias de épocas pasadas con un audaz juego de materialidades textiles.
La pieza superior del atuendo consistió en una remera de mangas largas elaborada a partir de un género textil etéreo y con sutiles transparencias. El gran atractivo de esta indumentaria radicó en su estampa geométrica dispuesta en líneas de zigzag, alternando colores opacos con fulgores metalizados. Se trató de una clara elección estética inspirada de lleno en la moda efervescente de la década de 1970, un viaje en el tiempo que la animadora supo llevar con total naturalidad.
El mencionado diseño textil incorporó apliques resplandecientes localizados estratégicamente en la zona de las muñecas y el contorno de la cintura, elementos que sirvieron para generar un contrapunto visual y delimitar las formas de su cuerpo. Aquel acabado con destellos de metal le confirió una impronta distinguida al look diario, conservando en simultáneo esa veta descontracturada que es marca registrada en la fisonomía de la nieta de Mirtha Legrand.
Para la parte inferior, la producción de vestuario seleccionó un pantalón confeccionado en terciopelo de tonalidad chocolate y de tiro alto. El corte de la prenda, ceñido en el sector de las caderas y ensanchándose levemente hacia las botamangas, sumó distinción al ensamble general y contribuyó a refinar y alargar visualmente la estampa de Juana.
Con el objetivo de cerrar la propuesta de moda con broche de oro, la actriz se calzó unos zapatos de color negro con taco aguja y terminación en punta. Esta elección tradicional terminó de consolidar el perfil sobrio del vestuario, redondeando un balance armónico entre los destellos de la blusa y la suavidad aterciopelada del pantalón.
En lo que respecta a las decisiones estéticas de peluquería y maquillaje, Juana Viale optó por lucir su cabellera totalmente suelta, exhibiendo unas ondas desarmadas de aspecto cotidiano y un flequillo cortado de manera recta sobre la frente.
Por el lado del maquillaje para el piso de televisión, los profesionales se inclinaron por una paleta de colores sumamente tenue y provista de mucha luz. El objetivo principal de los cosméticos fue profundizar las facciones de la conductora de manera orgánica, sintonizando de forma impecable con el carácter distinguido de toda la propuesta de diseño elegida para la jornada dominical.
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