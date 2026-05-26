Mirtha Legrand en cadena nacional: la propuesta por su centenario

mirtha legrand 100 años

Por eso la idea de un homenaje conjunto no suena tan descabellada. De hecho, para muchos sería apenas proporcional a la magnitud de su carrera.

A lo largo de los años, Mirtha Legrand pasó por distintos canales, convivió con todas las eras de la televisión y entrevistó prácticamente a cada figura importante de la política, el espectáculo, el deporte y la cultura argentina. Su programa logró convertirse en una institución propia, al punto de que “ir a la mesa de Mirtha” todavía conserva peso simbólico dentro del medio.

Además, el eventual homenaje tendría un componente emocional enorme para la industria televisiva. En tiempos donde el streaming, las redes sociales y las plataformas fragmentaron por completo las audiencias, la posibilidad de ver a todos los canales unidos por una misma transmisión tendría algo de regreso a otra época: esos momentos televisivos colectivos donde literalmente todo el país estaba mirando lo mismo.

No sería la primera vez que la televisión argentina se une ante un evento extraordinario, aunque sí podría convertirse en uno de los casos más emblemáticos. Y también funcionaría como una especie de reconocimiento transversal a una figura que excede cualquier camiseta empresarial o competencia de rating.

Porque si algo representa Mirtha Legrand dentro de la televisión argentina es justamente eso: continuidad. La sensación de que siempre estuvo ahí.

La propuesta de “Televicio”, todavía informal y nacida desde redes sociales, abrió además otro debate: cómo debería ser un homenaje a la altura de una figura semejante. Algunos imaginan una gala multitudinaria con conductores de todos los canales, otros sueñan con invitados históricos, archivos inéditos, saludos internacionales y hasta una emisión especial simultánea desde los estudios donde pasó gran parte de su vida. Incluso hubo quienes fantasearon con algo todavía más grande: una transmisión federal, con pantallas en distintos puntos del país y una celebración que funcione casi como patrimonio cultural argentino.