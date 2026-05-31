Ricky Maravilla se quebró al recordar la promesa que cambió su destino: "Mamá, yo no quiero ser..."

Ya convertido en una figura popular y con una extensa carrera artística, el cantante aseguró que pudo cumplir ese deseo y también devolverle a su madre parte de todo el sacrificio realizado. “Terminé la primaria, la secundaria, tuve el éxito con la música, me llamó mi querida Mirtha Legrand, que me catapultó para todos los extractos sociales. La verdad es que no paraba de trabajar y le pude comprar la casa y el auto, y la llevé a donde ella nació, en El Colte, un pueblito en Salta”, relató emocionado.