Ricky Maravilla se quebró al recordar la promesa que cambió su destino: "Mamá, yo no quiero ser..."
El cantante abrió su corazón en La noche de Mirtha y emocionó al contar cómo fue crecer en un hogar humilde tras la muerte de su padre.
En una de las mesas más emotivas de la televisión, Ricky Maravilla sorprendió al compartir un costado íntimo y profundamente personal de su historia. Invitado a La noche de Mirtha, el referente de la música tropical repasó su dura infancia en Salta, habló de las dificultades económicas que atravesó junto a su familia y recordó el momento que definió el rumbo de su vida.
El artista contó que creció en un contexto de muchas carencias, luego de perder a su padre cuando tenía apenas dos años. A partir de entonces, fue su madre quien quedó a cargo de la crianza, trabajando como ama de llaves para sostener el hogar. Según relató, fue en esa etapa marcada por el esfuerzo y las limitaciones donde comenzó a forjarse una promesa personal que años más tarde terminaría cumpliendo.
El recuerdo que lo marcó para siempre
Con visible emoción, Ricky revivió un episodio de su infancia que todavía permanece intacto en su memoria. “Le pedí a Dios y a los Reyes Magos que me trajeran una bicicleta. Esa noche, voy corriendo a ver mi bicicleta y me encontré con un auto plástico muy chiquito. Me puse a llorar desconsoladamente”, recordó.
En medio de la tristeza, explicó que su madre tuvo una conversación que lo atravesó para siempre: “No te enojes con Dios y los Reyes... Ellos te van a hacer un gran regalo que no lo vas a poder creer. Ellos son pobres, igual que nosotros”.
Aquel momento despertó algo profundo en el pequeño Ricky, que con apenas cinco años reaccionó con una frase que todavía hoy lo conmueve: “Mamá, yo no quiero ser pobre”.
Ya convertido en una figura popular y con una extensa carrera artística, el cantante aseguró que pudo cumplir ese deseo y también devolverle a su madre parte de todo el sacrificio realizado. “Terminé la primaria, la secundaria, tuve el éxito con la música, me llamó mi querida Mirtha Legrand, que me catapultó para todos los extractos sociales. La verdad es que no paraba de trabajar y le pude comprar la casa y el auto, y la llevé a donde ella nació, en El Colte, un pueblito en Salta”, relató emocionado.
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