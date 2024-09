Mirtha Legrand furiosa con Marina Calabró por sus dichos

Mirtha Legrand contra Alberto Fernandez

De más está decir, los dichos de Marina Calabró no pasaron por alto, motivo por el cual las cámaras de A la tarde (América TV) fueron a buscar la respuesta de la conductora al término de la grabación de La Noche de Mirtha de este sábado.

Así, al ser consultada Mirtha Legrand fue contundente y, aunque sin mencionarla, fue letal con la hija de Juan Carlos Calabró, al asegurar sobre el tema: “No me acuerdo de eso, fue hace 8 años. Ya pasó. Es lindo nombrar a la Legrand. No hablo más del tema, no me interesa”.

Mirtha Legrand y el dato que prefirió no decir del escándalo entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Fabiola Yáñez denunció por violencia de género a Alberto Fernández y mientras avanza la investigación y causa en la Justicia se van conociendo varios detalles impactantes de la relación.

Marina Calabró contó en En LN+ una impactante historia que data del año 2016, cuando el político visitó el programa de Mirtha Legrand. Según la periodista, la animadora tenía conocimiento del conflicto en la relación entre los dos por un mensaje que la propia Fabiola habría hecho llegar a su producción, donde ella hasta habría alertado de una "interrupción de embarazo contra su voluntad".

"Mirtha Legrand el 16 de julio le da a entender a Alberto Fernández que sabía que estaba separado de Fabiola Yañez y queda helado él. Y le dice que Fabiola le había enviado un mensaje a la producción de su programa. Ese mensaje llegó a una de las cabezas ejecutivas de la producción de Mirtha", expresó la panelista.

"Fabiola se indignó por ver a Alberto Fernández muy suelto de cuerpo en la mesa de Mirtha Legrand y envió un mensaje a la producción relatando hechos de violencia. Año 2016. Y contando específicamente la situación de esta interrupción del embarazo contra su voluntad", siguió contando.

"Mirtha sabía de este mensaje y entonces le pregunta por su relación con Fabiola Yañez", indicó Marina. Y en ese momento Alberto reconocía al aire la tensión en la pareja sin entrar en detalles: "Andamos un poco complicados".

Lo cierto es que ante esta información, Guido Zaffora contó qué le dijeron desde el entorno cercano de Mirtha al consultar por esto: "Algunas de las cabezas de la producción niegan esta versión", señaló el panelista de Intrusos, América Tv.