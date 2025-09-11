Ricardo Darín reveló que no pudo impedir que un local de empanadas llevara su apellido: el llamativo nombre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/juleiva/status/1966247835525067160&partner=&hide_thread=false Ricardo Darin cuenta en El buscador que no pudo impedir que le pusieran Empanadarin a un local de empanadas



Ricardo Darín se mostró emocionado al hablar, por primera vez, sobre la noticia que hace pocas horas se conoció: será abuelo. La futura mamá es nada menos que Úrsula Corberó, la reconocida actriz española y pareja de su hijo, Chino Darín, quien anunció la noticia a través de sus redes sociales, generando una ola de felicitaciones y reacciones de fanáticos, colegas y familiares.

La publicación de Corberó, que superó los 2 millones de likes en pocas horas, incluía una foto en la que la actriz señalaba su panza y etiquetaba a su pareja. “Esto no es IA”, escribió la intérprete, dejando claro que la noticia era completamente real y genuina. Entre los comentarios se podían leer mensajes de cariño y alegría de figuras del espectáculo y del público general, demostrando el impacto de la noticia en la comunidad artística y en los seguidores de la pareja.

La palabra de Ricardo Darín tras la noticia de que será abuelo

En diálogo con el programa Perros de la Calle (Urbana Play), Darín no ocultó su felicidad y compartió su vivencia familiar: “Estamos muy contentos, muy felices, todos, la familia y los amigos. Una de las cosas que más te reconfortan es ver cómo a mucha gente le causa alegría, porque en el medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”.

Sus palabras reflejan no solo la emoción de recibir la noticia, sino también la importancia que tiene para él la alegría compartida y los momentos de celebración en medio de un año cargado de noticias difíciles a nivel global y local.

El actor detalló además cómo vivieron el proceso previo a que la noticia se hiciera pública: “Hace rato que lo sé. Ahora tomó estado público, pero fue todo normal. Como suele ocurrir en estas cosas, me dijo que estaban en esa situación, que esperaban al tercer mes que es lo que indica la prudencia. Ahí empezamos a estar expectantes todo el tiempo. Los días corrían, venían los exámenes, las ecografías y estamos muy felices de que todo está muy bien”.

La declaración refleja la cautela con la que la pareja manejó la noticia en sus primeros meses, y cómo la familia vivió la espera con ilusión y respeto por los tiempos de la actriz.