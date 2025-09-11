Ricardo Darín reveló que no pudo impedir que un local de empanadas llevara su apellido: el llamativo nombre
Ante Julio Leiva en El Observador, el actor recordó la curiosa historia de un local que quiso usar su apellido como parte del nombre de la marca.
Ricardo Darín volvió a hablar de la polémica que se generó tiempo atrás por sus dichos sobre el precio de las empanadas en la mesa de Mirtha Legrand. En diálogo con Julio Leiva, conductor de El Observador, el actor retomó con humor una curiosa derivación del episodio.
En aquella ocasión, Darín había dicho: "No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos". Sus palabras se viralizaron y se convirtieron rápidamente en un tema de debate y memes en redes sociales.
Durante la charla, hablando un poco de todo, el actor se refirió al empanada gate: “Hay un tipo que después de todo este incidente de las empanadas quiso abrir un local y ponerle ‘Empanadarin’”.
Entre risas, Darín contó cómo reaccionó al enterarse: “Claro yo entiendo, es gracioso, a mí también me causó gracia, entonces lo llamé a un abogado amigo que es un fenómeno, Javier, y le digo ‘¿Cómo analizamos esto?, ¿qué se hace?’. Y me dice que registrar el nombre no es garantía de nada, porque tenés que poner un rubro específico y si es otro rubro no sé qué”.
El actor incluso pensó en presentar una oposición, pero finalmente desistió: “Entonces le digo ‘¿qué se hace con esto?’, ‘Tenemos que pagar’, ‘ah, yo tengo que pagar para decir que me opongo para que el tipo no haga eso’, no está bien, déjalo”.
A pura emoción, Ricardo Darín reveló cómo se enteró que será abuelo: "Ahí empezamos a..."
El actor se refirió por primera vez al embarazo de Úrsula Corberó, pareja de su hijo Chino Darín, y contó cómo vivió la noticia en familia.
Ricardo Darín se mostró emocionado al hablar, por primera vez, sobre la noticia que hace pocas horas se conoció: será abuelo. La futura mamá es nada menos que Úrsula Corberó, la reconocida actriz española y pareja de su hijo, Chino Darín, quien anunció la noticia a través de sus redes sociales, generando una ola de felicitaciones y reacciones de fanáticos, colegas y familiares.
La publicación de Corberó, que superó los 2 millones de likes en pocas horas, incluía una foto en la que la actriz señalaba su panza y etiquetaba a su pareja. “Esto no es IA”, escribió la intérprete, dejando claro que la noticia era completamente real y genuina. Entre los comentarios se podían leer mensajes de cariño y alegría de figuras del espectáculo y del público general, demostrando el impacto de la noticia en la comunidad artística y en los seguidores de la pareja.
La palabra de Ricardo Darín tras la noticia de que será abuelo
En diálogo con el programa Perros de la Calle (Urbana Play), Darín no ocultó su felicidad y compartió su vivencia familiar: “Estamos muy contentos, muy felices, todos, la familia y los amigos. Una de las cosas que más te reconfortan es ver cómo a mucha gente le causa alegría, porque en el medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”.
Sus palabras reflejan no solo la emoción de recibir la noticia, sino también la importancia que tiene para él la alegría compartida y los momentos de celebración en medio de un año cargado de noticias difíciles a nivel global y local.
El actor detalló además cómo vivieron el proceso previo a que la noticia se hiciera pública: “Hace rato que lo sé. Ahora tomó estado público, pero fue todo normal. Como suele ocurrir en estas cosas, me dijo que estaban en esa situación, que esperaban al tercer mes que es lo que indica la prudencia. Ahí empezamos a estar expectantes todo el tiempo. Los días corrían, venían los exámenes, las ecografías y estamos muy felices de que todo está muy bien”.
La declaración refleja la cautela con la que la pareja manejó la noticia en sus primeros meses, y cómo la familia vivió la espera con ilusión y respeto por los tiempos de la actriz.
