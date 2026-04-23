Mirtha Legrand sigue en reposo: no volverá a su programa hasta nuevo aviso
Se confirmó que la conductora padece un fuerte resfrío que la mantiene en reposo y por eso no vuelve a la televisión. Los detalles de su recuperación.
La emblemática mesa de los sábados por la noche sufrirá una modificación de último momento. La diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, no estará al frente de su ciclo en la pantalla de eltrece este fin de semana. Según pudo confirmar TN Show, la conductora deberá extender su período de descanso tras haber atravesado un cuadro de resfriado durante la semana previa.
La determinación responde estrictamente a una sugerencia de sus facultativos. “Por prevención, prefirieron que no haga el programa”, detallaron fuentes vinculadas a la emisora, priorizando la recuperación total de "La Chiqui". En su lugar, será su nieta, Juana Viale, quien asuma la responsabilidad de conducir la cena este sábado.
Una mesa ecléctica y la incógnita de los Martín Fierro
A pesar del cambio de anfitriona, la producción ha garantizado una lista de invitados que promete diversidad en el debate y el entretenimiento. Para esta emisión, se sentarán a la mesa el músico Joaquín Levinton, la actriz Andrea Frigerio, el médico especialista Conrado Estol y la cantante Ángela Leiva.
Paralelamente, crece la expectativa sobre si este reposo afectará sus planes para el día siguiente. De acuerdo a la información que trascendió, Mirtha tenía previsto asistir a la entrega de los Martín Fierro de la Moda 2026, evento que se llevará a cabo este domingo bajo la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda. Su presencia en la alfombra roja dependerá de su evolución en las próximas horas.
Antes de este inconveniente de salud, la conductora se mostró muy activa y participó de la vida cultural de Buenos Aires. Su última aparición pública destacada fue en el Teatro Lola Membrives, donde asistió a una función de Rocky, la megaproducción protagonizada por Nicolás Vázquez.
Fiel a su impronta glamorosa, Legrand arribó con un conjunto blanco con bordados dorados, captando la atención de todos los presentes. Tras ser ovacionada por la platea, protagonizó un divertido intercambio con el protagonista, quien se acercó a saludarla aún caracterizado como el famoso boxeador. Al ver el estado físico del actor, Mirtha no pudo contener su curiosidad y lanzó: “¿Vos tenés este cuerpo? ¿Lo tenías antes?”.
Aquella noche, la diva quedó impactada por el despliegue técnico y actoral de la obra, manifestando su admiración ante el público: “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este. Está fantástico”. Aquellas palabras hoy resuenan como su último contacto directo con sus seguidores antes de este necesario paréntesis para cuidar su salud.
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