Mirtha Legrand sigue en reposo: no volverá a su programa hasta nuevo aviso

Antes de este inconveniente de salud, la conductora se mostró muy activa y participó de la vida cultural de Buenos Aires. Su última aparición pública destacada fue en el Teatro Lola Membrives, donde asistió a una función de Rocky, la megaproducción protagonizada por Nicolás Vázquez.

Fiel a su impronta glamorosa, Legrand arribó con un conjunto blanco con bordados dorados, captando la atención de todos los presentes. Tras ser ovacionada por la platea, protagonizó un divertido intercambio con el protagonista, quien se acercó a saludarla aún caracterizado como el famoso boxeador. Al ver el estado físico del actor, Mirtha no pudo contener su curiosidad y lanzó: “¿Vos tenés este cuerpo? ¿Lo tenías antes?”.

Aquella noche, la diva quedó impactada por el despliegue técnico y actoral de la obra, manifestando su admiración ante el público: “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este. Está fantástico”. Aquellas palabras hoy resuenan como su último contacto directo con sus seguidores antes de este necesario paréntesis para cuidar su salud.