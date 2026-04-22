Mirtha Legrand no va a grabar su nuevo programa y hay incertidumbre en El Trece: cómo sigue su salud

Incertidumbre en la pantalla de El Trece con Mirtha Legrand

La ausencia de la diva abre un interrogante sobre la emisión del sábado. Durante la misma emisión de LAM, el conductor Ángel de Brito recibió un anuncio de último momento por parte de las autoridades del canal, con la confirmación de que la "Chiqui" no estará este fin de semana.

“Me acaban de escribir de El Trece para confirmarme que no va a grabar este viernes, y tal vez el próximo tampoco”, sentenció el conductor.

Ante este escenario, se baraja la posibilidad de que su nieta, Juana Viale, se haga cargo de la conducción del ciclo, aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre si se grabará un programa especial o si se optará por otra estrategia para cubrir el bache en la grilla del fin de semana.

Por lo pronto, la prioridad absoluta es que Mirtha logre una recuperación plena antes de retomar su histórico lugar en la cabecera de la mesa.