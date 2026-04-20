Murió Luis Brandoni: la noche que le confesó a Mirtha Legrand su inédita decisión de cara al balotaje 2023

La conversación comenzó cuando Mirtha fue directo al grano de un tema por demás sensible. "Decime Luis, ¿vos estás enojado con Mauricio Macri por las críticas que le hizo a los radicales?", le consultó la diva, a lo que Brandoni respondió que estaba "disgustado por otras cosas también", y añadió: "Yo creo que está en una situación muy complicada que no debería estar padeciendo, entonces esto probablemente lo lleve a cometer algún error".