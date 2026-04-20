Murió Luis Brandoni: la noche que le confesó a Mirtha Legrand su inédita decisión de cara al balotaje 2023
El emblemático actor ha sido un ferviente militante político que, en su momento, se mostró en las antípodas del actual presidente Javier Milei.
La cultura argentina se encuentra de luto tras confirmarse este lunes por la mañana el fallecimiento de Luis Brandoni a los 86 años, emplemático actor de cine, teatro y televisión, quien también fue dirigente y militante politíco que, rumbo al balotaje que ganaría Javier Milei se mostraba incómodo con tener que elegir entre las dos propuestas electorales.
Fue justo en la previa a la segunda vuelta cuando en La Noche de Mirtha, el actor reconoció lo que sería una inédita decisión personal: "No voy a ir a votar".
La conversación comenzó cuando Mirtha fue directo al grano de un tema por demás sensible. "Decime Luis, ¿vos estás enojado con Mauricio Macri por las críticas que le hizo a los radicales?", le consultó la diva, a lo que Brandoni respondió que estaba "disgustado por otras cosas también", y añadió: "Yo creo que está en una situación muy complicada que no debería estar padeciendo, entonces esto probablemente lo lleve a cometer algún error".
En ese momento, "Beto" se sinceró con los presentes y con los televidentes: "Yo voy a decir aunque no me lo preguntaron, yo no voy a votar, ya voté por quien quería y esto es el resultado de la decisión de la mayoría de personas".
"No voy a votar en quien no creo", insistió el artista, tras lo cual se refirió a que es la primera vez que no votará en elecciones. "Creo que tengo el derecho de no ir a votar, tengo más de 80 años", sostuvo.
Inmediatamente, Mirtha lo interrumpió para decirle: "Tendrías que votar". Aun así, el reconocido actor concluyó: "El voto es mío y lo quiero preservar, no voy a votar a alguien de quien no puedo hacerme cargo", concluyó.
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