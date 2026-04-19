Juana Viale defendió a Mirtha Legrand y explotó de furia: "Son unos..."

El reclamo se volvió más explícito a medida que avanzaba la presentación de los auspiciantes. La conductora no ocultó su asombro ante el entusiasmo del equipo técnico, disparando una frase que dejó a todos en silencio: “Todo lo que no me hacen a mí. ¡No lo puedo creer, estoy asombrada!”. Pero el punto más álgido llegó cuando calificó directamente a sus colaboradores frente al público.

“Son unos vendidos ustedes, ¡Dios mío!”, exclamó Juana, para luego explicarle directamente al televidente el origen de su indignación: “El público no sabe, pero yo trabajo con todos estos sátrapas que están detrás de cámara y no saben toda la fiesta que le hacen a mi abuela, que a mí no me la hacen”. De esta manera, entre la ironía y la queja real, Viale dejó en claro que, aunque ocupe el sillón de la diva, la relación con el equipo técnico de Canal 13 sigue teniendo sus propias reglas de juego.