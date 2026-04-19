Juana Viale defendió a Mirtha Legrand y explotó de furia: "Son unos..."
En la última emisión de "La noche de Mirtha", la nieta de la Chiqui la reemplazó, pero fue muy dura en su descargo por el destrato que recibe.
La pantalla de Canal 13 vivió una jornada atípica este sábado ante la notable ausencia de su máxima figura, Mirtha Legrand. La diva de los almuerzos se vio obligada a suspender su participación en las grabaciones debido a un problema de salud que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. Fiel a la dinámica familiar de los últimos años, su nieta, Juana Viale, fue la encargada de tomar las riendas del programa para garantizar la continuidad del ciclo.
Sin embargo, lo que comenzó como un reemplazo de emergencia derivó rápidamente en un momento de alta tensión televisiva. Fiel a su estilo directo y sin filtros, Juana no solo actualizó el estado de salud de la conductora oficial, sino que también aprovechó los primeros minutos de aire para lanzar una contundente e irónica crítica dirigida al equipo de producción que trabaja detrás de cámaras.
Antes de entrar en polémicas, Juana Viale consideró prioritario explicar los motivos que la llevaron a ocupar el lugar de su abuela. Según el relato de la familia, el cuadro de Mirtha responde a afecciones estacionales. “Bueno, como saben, estoy acá porque mi abuela está enferma, tiene tos, un resfrío”, detalló la actriz al inicio de la emisión, buscando desestimar las versiones que indicaban que la diva atravesaba un cuadro de bronquitis más severo.
Con el objetivo de llevar tranquilidad a la audiencia y a los invitados, Juana aseguró que se trata de una ausencia temporal: “No se preocupen, que el sábado que viene ella va a estar acá. Así que yo le estoy manteniendo calentito su lugar. Abuelita, te mando un beso gigante, que nos estás viendo. Pronta recuperación para vos, que ya estás recuperada, en verdad”.
A pesar del clima de cordialidad inicial, la tensión subió de tono cuando Juana comenzó a notar las diferencias en el trato que recibe la producción cuando ella está al mando en comparación con su abuela. El primer indicio de su malestar apareció con su saludo inicial: “Hola, buenas noches. ¡Cuántos aplausos! Pensar que somos todos los mismos”, lanzó con evidente sarcasmo.
El reclamo se volvió más explícito a medida que avanzaba la presentación de los auspiciantes. La conductora no ocultó su asombro ante el entusiasmo del equipo técnico, disparando una frase que dejó a todos en silencio: “Todo lo que no me hacen a mí. ¡No lo puedo creer, estoy asombrada!”. Pero el punto más álgido llegó cuando calificó directamente a sus colaboradores frente al público.
“Son unos vendidos ustedes, ¡Dios mío!”, exclamó Juana, para luego explicarle directamente al televidente el origen de su indignación: “El público no sabe, pero yo trabajo con todos estos sátrapas que están detrás de cámara y no saben toda la fiesta que le hacen a mi abuela, que a mí no me la hacen”. De esta manera, entre la ironía y la queja real, Viale dejó en claro que, aunque ocupe el sillón de la diva, la relación con el equipo técnico de Canal 13 sigue teniendo sus propias reglas de juego.
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