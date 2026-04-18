¿Por qué no está Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha?
Descubrí el verdadero motivo por el que Mirtha Legrand no estará presente en La Noche de Mirtha. Enterate quién será su reemplazo y los invitados.
Tras una serie de fuertes rumores sobre su estado de salud, Mirtha Legrand rompió el silencio y explicó por qué no podrá estar presente en La Noche de Mirtha. La histórica y querida diva de la televisión argentina llevó total tranquilidad a todos sus fieles seguidores con un contundente mensaje.
¿Qué pasó con la salud de Mirtha Legrand?
En las últimas horas, circularon diversas versiones que indicaban que la situación médica de la conductora era "preocupante", lo que encendió inmediatamente las alarmas en todo el país. Sin embargo, ella misma se encargó de desmentir estas especulaciones y afirmaciones amarillistas a través de sus propias redes sociales.
"Como siempre les digo, la leyenda continúa... sólo estoy resfriada, ¡la semana que viene vuelvo! Besito, chau chau", escribió la icónica presentadora desde la intimidad de su hogar para apagar los rumores y llevar paz a los espectadores.
¿Quién conduce La Noche de Mirtha este sábado?
A pesar del sorpresivo contratiempo de salud de su figura principal, el histórico ciclo de los sábados por la noche se emitirá con total normalidad en la pantalla de El Trece. El lugar en la cabecera de la mesa será ocupado por su reemplazante de mayor confianza: su nieta, Juana Viale.
A través de un cálido mensaje posterior a las grabaciones, la actriz confirmó la noticia: "Hola, voy a hacer el programa de la abuela. Les quiero contar a todos que no tiene nada, tiene tos y no puede venir. (...) Así que mírenme el sábado y el domingo. Besos".
¿Quiénes son los invitados de este sábado?
IMPORTANTE: Nacho Viale y Juana llevaron tranquilidad sobre la salud de Mirtha Legrand: "Es una tozuda"
Para esta particular edición de La Noche de Mirtha bajo la conducción de Juana Viale, la producción armó una mesa variada con figuras del mundo del espectáculo, la moda y la gastronomía. Los invitados confirmados son:
-
Betiana Blum
-
Nicole Neumann
-
Juan Palomino
-
Gege Neumann
-
Rodrigo Cascón
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario