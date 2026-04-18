¿Por qué no está Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha?

¿Quiénes son los invitados de este sábado?

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Para esta particular edición de La Noche de Mirtha bajo la conducción de Juana Viale, la producción armó una mesa variada con figuras del mundo del espectáculo, la moda y la gastronomía. Los invitados confirmados son: