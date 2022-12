En la mesa de Mirtha Legrand, Dipy reivindicó el trabajo infantil

FjqZ2gRXkAUC-Vj.jpeg

“Cuando nosotros éramos jóvenes había un pantalón de jean marca Motoroil. El que no lo tenía era un gil. Me acuerdo que fui a decirle mi papá: ‘Necesito comprarme un jean Motoroil. ‘Mirá, che. ¡Qué bien!’, me contestó. ‘¿Ves allá en la esquina? El vecino está levantando la casa. Andá, ayúdalo y después hablamos’, me dijo. Un mes me tuvo laburando ahí. Mojaba los ladrillos”, recordó.