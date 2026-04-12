El desgarrador llanto de Belén Francese por Ángel López: "No puede pasar, es el límite de todo"

"Yo pido por favor a las autoridades que evalúen cómo llega a vivir un niño una situación tan atroz. Es una barbaridad. No puede pasar, es el límite de todo. Los niños son el tesoro más preciado que tenemos y me angustia mucho ver esto, es abominable", expresó en pleno llanto.

Para finalizar su conmovedor y aplaudido descargo, enfatizó la urgente necesidad de reformar de raíz los protocolos vigentes: "Hay un sistema totalmente roto y que hace las cosas mal, porque esto podría haber sido evitado si fueran escuchados".