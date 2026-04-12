Ataque de motochorros en Almirante Brown: esperaba el colectivo, se resistió a un robo y lo mataron
La víctima era un hombre de 46 años y fue identificado como Darío Gabriel Mansilla.
El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes, quedó registrado por cámaras de seguridad y finalizó con la detención de los sospechosos tras una serie de allanamientos de urgencia.
La víctima fue identificada como Darío Gabriel Mansilla, quien había salido de su casa rumbo a su empleo en la empresa Edenor. De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, el hecho se produjo en la intersección de las calles Languenheim y Carlos Dihel, donde fue sorprendido por los delincuentes.
Según las primeras pericias y el análisis de las cámaras de la zona, los asaltantes —que se movilizaban en una motocicleta— intentaron robarle la mochila. En su interior llevaba ropa, su billetera con documentación, tarjetas de crédito y un teléfono celular perteneciente a la empresa en la que trabajaba. En medio del ataque se generó un forcejeo: Mansilla se resistió, enfrentó a uno de los ladrones e intentó escapar.
En las imágenes se observa que uno de los agresores lo persiguió, logró quitarle la mochila y luego escapó junto a su cómplice en la moto. Antes de huir, le disparó en el brazo derecho. Tras el impacto, la víctima se llevó las manos al pecho y cayó desplomada sobre la vereda.
Efectivos policiales acudieron al lugar tras un llamado al 911 y encontraron al hombre sin signos vitales. En la escena trabajaron peritos de la Policía Científica, mientras que un médico policial confirmó el fallecimiento.
Minutos después también llegó la esposa de Mansilla, quien informó que su marido padecía problemas cardíacos. Este dato fue incorporado a la investigación para determinar con precisión las causas de la muerte.
A partir del relevamiento de cámaras y tareas de campo, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de fuga de los sospechosos. Un elemento clave fue el rastreo del celular robado, propiedad de Edenor, que permitió ubicar su geolocalización en dirección a la localidad de Guernica.
Con esa información, personal de la DDI de Lomas de Zamora, junto con el Departamento de Homicidios y grupos operativos de la Policía bonaerense, identificaron un domicilio en la calle Avellaneda al 1100 donde los delincuentes se ocultaban.
Con orden judicial, se realizó un allanamiento de urgencia que terminó con la detención de dos hombres: Roberto Héctor Pifano, de 26 años, y Marcelo Alejandro Vaira, de 30.
Durante el procedimiento se secuestraron una motocicleta Honda Titan 150cc azul utilizada en el hecho, otra moto con pedido de secuestro activo por robo desde marzo, cinco teléfonos celulares —entre ellos el de la víctima—, un revólver calibre 22 con dos cartuchos intactos y una vaina servida, una réplica de pistola calibre 9 milímetros, tres cascos negros y un camperón.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Almirante Brown, que investiga el caso bajo la carátula de homicidio en ocasión de robo agravado.
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