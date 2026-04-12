Ataque de motochorros en Almirante Brown: esperaba el colectivo, se resistió a un robo y lo mataron

Minutos después también llegó la esposa de Mansilla, quien informó que su marido padecía problemas cardíacos. Este dato fue incorporado a la investigación para determinar con precisión las causas de la muerte.

A partir del relevamiento de cámaras y tareas de campo, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de fuga de los sospechosos. Un elemento clave fue el rastreo del celular robado, propiedad de Edenor, que permitió ubicar su geolocalización en dirección a la localidad de Guernica.

Con esa información, personal de la DDI de Lomas de Zamora, junto con el Departamento de Homicidios y grupos operativos de la Policía bonaerense, identificaron un domicilio en la calle Avellaneda al 1100 donde los delincuentes se ocultaban.

Con orden judicial, se realizó un allanamiento de urgencia que terminó con la detención de dos hombres: Roberto Héctor Pifano, de 26 años, y Marcelo Alejandro Vaira, de 30.

Durante el procedimiento se secuestraron una motocicleta Honda Titan 150cc azul utilizada en el hecho, otra moto con pedido de secuestro activo por robo desde marzo, cinco teléfonos celulares —entre ellos el de la víctima—, un revólver calibre 22 con dos cartuchos intactos y una vaina servida, una réplica de pistola calibre 9 milímetros, tres cascos negros y un camperón.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Almirante Brown, que investiga el caso bajo la carátula de homicidio en ocasión de robo agravado.