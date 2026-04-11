El halago de Mirtha Legrand para Nicolás Vázquez en "Rocky": "Estás fantástico"

Tras el final de la obra, Mirtha tomó el micrófono y sorprendió con un elogio directo al protagonista, que fue recibido con aplausos por toda la sala: “En mi larga vida, jamás he visto un espectáculo como este, estás fantástico”, expresó, visiblemente impactada.

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Además, la diva destacó el compromiso de Vázquez con el personaje, especialmente por la exigente preparación física que implicó interpretar al icónico boxeador, uno de los puntos más comentados de la puesta.

El actor, por su parte, no tardó en agradecerle públicamente a través de sus redes sociales: “Te admiro tanto Mirtha Legrand. Sos gigante. Gracias por tu generosidad y amor de tantos años. ¡Te quiero!”, escribió en su cuenta de Instagram junto a fotos del encuentro.

Con esta visita, Mirtha se suma a una lista de figuras que ya pasaron por la sala, entre ellas Susana Giménez, Guillermo Francella y Lionel Messi, quienes también disfrutaron del espectáculo.

A casi un año de su estreno, la obra se mantiene como uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña, con funciones a sala llena y una repercusión que incluso llegó a oídos del propio Stallone, creador del personaje original.