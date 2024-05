Inesperado: Mirtha Legrand reveló a qué famoso le tuvo que rogar para que vaya a su programa

“Era un hombre muy inteligente, opinaba también. ¡Y cómo fumaba! Yo me acuerdo siempre de eso”, comenzó diciendo Mirtha. Luego, agregó: “Les voy a confesar una cosa. Fue la única persona a quien yo le escribí una carta para que viniera al programa”.

Embed - La confesión de Mirtha sobre Menotti: "Yo una vez le escribí una carta pero nunca supe si le llegó"

“¡Nunca vino!”, le contó a sus invitados. Luego, siguió dando detalles de esa fallida situación que tuvo con Menotti. “Nunca supe si le llegó mi carta. Era cortita, lo invitaba personalmente", explicó.

Y, continuó: "Ya ni me acuerdo la redacción. Lo invitábamos y no venía. Entonces averiguamos con mi equipo la dirección de su casa, fue en pleno campeonato. Nunca supe si la recibió, y siempre me quedé con esa angustia, ¿la habrá recibido?”.