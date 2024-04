La primicia de Mirtha Legrand sobre el INCAA y el Cine Gaumont

Según contó Ángel de Brito en su programa LAM, Mirtha recibió un mensaje del Gobierno confirmándole que no se cerrarán el INCAA ni el Cine Gaumont.

"El nuevo director me habló y me dijo que no cierran el INCAA, no cierran el Gaumont ni la escuela de actuación. Es una novedad que les estoy dando", dijo la diva en una entrevista.

