La tristeza de Mirtha Legrand por la situación económica: "Hay que solucionar esto cuanto antes"

"Yo me imagino a un empleado que llega a la casa y le dice a la señora 'vieja, me quedé sin trabajo, me echaron'. Debe ser un drama espantoso, es un drama, así que hay que solucionarlo, porque siempre hay chicos para alimentar", indicó con profunda preocupación, en medio de un diálogo con Intrusos, el ciclo que se emite por América.

— América TV (@AmericaTV) March 11, 2024