Lizy Tagliani le hizo un pedido personal a Mirtha Legrand

“Eso es algo que te quería decir. Y no es para ponerte en un compromiso solo para que lo pienses. Vos fuiste un nexo muy importante, como otras personas, para que yo sea quien soy hoy. Yo estaba escondida por ahí atrás. Pero vos siempre me llamabas, siempre me incluías sin necesidad, y de una manera en la que no había interés", comentó la invitada.

Lizy sorprendió a Mirtha anunciando la fecha de su casamiento y pidiéndole que sea su madrina

Mientras Mirtha la miraba con atención, Lizy confesó: "Le decía a Sebas. Ojalá pudiera ser ella la madrina de casamiento”. Rápidamente la "Chiqui" le respondió: “¿Vos me lo estás ofreciendo ahora?”. “Es para que lo pienses, no lo quería hacer en vivo para no sorprenderte”, aclaró Tagliani. “Yo encantada”, respondió de inmediato la "Diva de los Almuerzos", en este caso con otro formato (hace varios años) por las noches.

Una vez hablado, la propia conductora se mostró contenta en sus redes sociales y expresó: "Lizy Tagliani me emocionó al pedirme en la "Mesaza" que sea su madrina de casamiento, sería un gran honor".