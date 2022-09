Mirtha Legrand más macrista que nunca: qué dijo antes de su debut

“Hace u tiempo llamé a un neurólogo famoso y le dije ‘quiero volver a ser la de antes’. Tomó un lápiz y en una hoja escribió ‘trabaje’. Hay que ocupar el cerebro, es un gran consejo”, indicó la diva, que recordó cómo fueron sus días fuera de la televisión y durante la cuarentena: “300 días sin salir, encerrada, ni al balcón salí. Veía televisión, leía, hacia kinesiología, porque había que caminar”, recordó y recomendó a sus televidentes: “Señora, no abuse de la cama, es malo”.

A sus 95 años reveló que su rutina de gimnasia consiste, entre otras cosas, en levantar pesas de dos kilos con sus piernas. También contó que cantaba el Himno como parte de sus ejercicios para recuperar su voz.

Mirtha reveló qué pregunta le haría a Cristina Kirchner

mirtha legrand telenoche

En medio de la entrevista Mirtha Legrand fue consultada sobre el intento de asesinato a la vicepresidenta: “Estaba viendo televisión y vi cuando el muchacho la apuntó. Ella se agachó a levantar algo del suelo y salió caminando, sonriendo, no se dio cuenta. Terrible para ella también, un horror. Es ridículo pero pasó”.

“Me parece terrible la tensión y crispación en Argentina. Estamos viviendo momentos muy duros. Estoy asustada y tengo miedo de un enfrentamiento entre argentinos, que sería terrible", mencionó sobre la situación que vive la sociedad y deseó "que se tranquilice, que haya paz, orden, que nos queramos un poco más, aunque el contrario opine distinto es un adversario, no es un enemigo”.

“Hay un enfrentamiento entre argentinos: el que no opina como vos te odia, te detesta, te destruye, te hace daño. Déjenme que piense como yo quiero", reaccionó y se sinceró sobre el rol de los medios de comunicación: "La televisión es un poco responsable y me incluyo”

En tanto, reveló qué pregunta le haría a Cristina Kirchner si la tuviera en su mesa: "Le preguntaría si es una mujer feliz. Si tiene una buena relación con sus hijos, como está la salud de su hija, que nunca supimos más. Estoy segura que ella también debe sufrir, no es fácil la tarea que tiene".

Sobre sus invitados para este ciclo, Mirtha Legrand aseguró: “Yo hablaría con cualquiera, una mesa abierta, no tengo ningún prurito en invitar al presidente (Alberto Fernández) inclusive", y reveló: "Cuando empecé el ciclo anterior yo misma lo llamé al Presidente y me dijo que lo esperara, estaba dudoso, me di cuenta que no quería venir”.

Fue entonces cuando Geuna le consultó: “¿Lo invitaste ahora? - No. ¿Lo vas a invitar? – No”, respondió Mirtha entre risas.