Corte total de servicios: La ciudad permanece sin suministro eléctrico, sin agua corriente y con las comunicaciones interrumpidas.

Daños estructurales: Se reportaron destrozos en viviendas, estaciones de servicio y en el aeropuerto de Learmonth.

Impacto en el suministro de gas: Importantes operaciones gasíferas debieron detener la producción debido a los daños sufridos en la infraestructura por el paso del fenómeno.

Un tormentón de sangre tiñó el cielo de rojo, arrasó con todo y dejó sin luz ni gas a una ciudad Tormentón: el ciclón Narelle

Alerta por pérdidas millonarias en el agro

Más allá del daño en las ciudades, existe una profunda preocupación por el impacto en las zonas agrícolas, especialmente en las plantaciones de bananas cerca de Carnarvon. Los productores locales advirtieron que los vientos de esta magnitud son capaces de arrancar los árboles de raíz, lo que podría significar la pérdida total de las cosechas para el final de esta semana.

Afortunadamente, y pese a la violencia del ciclón, las autoridades de los servicios de emergencia no han reportado heridos ni víctimas fatales hasta el momento, mientras los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para restablecer el acceso a las zonas más castigadas.