Tiene 99 años, le dicen Mirtha Legrand de Neuquén y anima las fiestas familiares: la vida de Tránsito Arjona

La situación se volvió aún más compleja cuando el padre de sus hijos la abandonó, dejándola sola al cuidado de varios niños pequeños tras una relación atravesada por la violencia y los malos tratos. "Tránsito tuvo que salir adelante sin ayuda. Trabajó en lo que pudo: lavando ropa, cocinando, limpiando casas de familia", detalló el periódico neuquino. A pesar de la extrema pobreza, su mayor preocupación siempre fue inculcarles fuertes valores a sus hijos, remarcándoles que "nunca tenían que robar".

El renacer en Neuquén y el legado de la "Mirtha Legrand" familiar

El gran cambio de rumbo llegó en el año 1987, cuando una de sus hijas decidió llevarla a vivir a la provincia de Neuquén. Allí, a través de programas de trabajo comunitario impulsados por dirigentes sociales locales, Tránsito volvió a la actividad realizando tareas de limpieza en chacras y mantenimiento de espacios públicos.

Todo ese esfuerzo incesante le permitió, con el paso de los años y mucha paciencia, construir su propia casa en Centenario. Hoy, el fruto de su enorme resiliencia se refleja en una familia numerosa compuesta por 6 hijos, 16 nietos y 10 bisnietos.

En cada reunión familiar, la "Mirtha Legrand neuquina" deslumbra a todos cocinando locro y empanadas, pero también entonando antiguas coplas del norte argentino que narran historias de su vida y paisajes de su infancia. Su vitalidad es tan asombrosa que a veces es la primera en levantarse a bailar, demostrando que su espíritu sigue tan joven como siempre.