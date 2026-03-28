Tiene 99 años, le dicen Mirtha Legrand de Neuquén y anima las fiestas familiares: la vida de Tránsito Arjona
Tránsito Arjona está a punto de cumplir 99 años y es el alma indiscutida de su familia en Centenario. La comparan con Mirtha Legrand en Neuquén.
Tránsito Arjona transita los 99 años de edad. Esta abuela es considerada por sus seres queridos como la verdadera "Mirtha Legrand de Neuquén", no solo por su longevidad, sino por ser el corazón indiscutible de su clan. Como la diva de los almuerzos devenidos en cenas, encabeza las mesas familiares.
En la localidad de Centenario, cada cumpleaños familiar tiene una invitada estelar y un ritual que se respeta a rajatabla. Antes de que se corte la torta o comience formalmente la celebración, aparece en escena Tránsito Isabel Arjona con una bandeja llena de empanadas recién hechas.
La dura historia de esfuerzo y resiliencia de Tránsito
Según relató el medio local La Mañana de Neuquén, detrás de esta mujer vital que hoy canta y baila en las fiestas familiares, se esconde una vida marcada profundamente por el sacrificio. Tránsito nació el 27 de agosto de 1927 en una zona rural cercana a Santa María, en la provincia de Catamarca.
Debido a las necesidades de su hogar, nunca pudo asistir a la escuela y desde muy joven comenzó a trabajar siguiendo las duras temporadas de cosechas en el norte argentino. Las extensas jornadas la encontraron trabajando en tabacales, plantaciones e ingenios azucareros.
IMPORTANTE: La lluvia trajo una pringosa humedad: cuándo sale el sol para secar la ropa
La situación se volvió aún más compleja cuando el padre de sus hijos la abandonó, dejándola sola al cuidado de varios niños pequeños tras una relación atravesada por la violencia y los malos tratos. "Tránsito tuvo que salir adelante sin ayuda. Trabajó en lo que pudo: lavando ropa, cocinando, limpiando casas de familia", detalló el periódico neuquino. A pesar de la extrema pobreza, su mayor preocupación siempre fue inculcarles fuertes valores a sus hijos, remarcándoles que "nunca tenían que robar".
El renacer en Neuquén y el legado de la "Mirtha Legrand" familiar
El gran cambio de rumbo llegó en el año 1987, cuando una de sus hijas decidió llevarla a vivir a la provincia de Neuquén. Allí, a través de programas de trabajo comunitario impulsados por dirigentes sociales locales, Tránsito volvió a la actividad realizando tareas de limpieza en chacras y mantenimiento de espacios públicos.
Todo ese esfuerzo incesante le permitió, con el paso de los años y mucha paciencia, construir su propia casa en Centenario. Hoy, el fruto de su enorme resiliencia se refleja en una familia numerosa compuesta por 6 hijos, 16 nietos y 10 bisnietos.
En cada reunión familiar, la "Mirtha Legrand neuquina" deslumbra a todos cocinando locro y empanadas, pero también entonando antiguas coplas del norte argentino que narran historias de su vida y paisajes de su infancia. Su vitalidad es tan asombrosa que a veces es la primera en levantarse a bailar, demostrando que su espíritu sigue tan joven como siempre.
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