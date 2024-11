Mirtha, Solita y Salgueiro en alerta por el aumento de los medicamentos: "Si no lo puedo pagar directamente me muero"

En esa misma línea, Adriana Salgueiro quien también se encontraba como invitada en la mesa de Mirtha Legrand, comentó: "Además, para la gente que toma remedios crónicos, los que son para toda la vida, que supuestamente tenían un descuento, ya no pueden comprarlos. Los han sacado, directamente". Tal es así que la actriz explicó por qué conoce este tipo de cuestiones.

Embed - Salgueiro y Solita, preocupadas por el precio de los medicamentos: "Si no lo puedo comprar me muero"

"Yo el otro día fui a comprar un remedio que hace 30 años que tomo y me dijeron que lo lamentaban mucho, pero que no iba a tener este medicamento con descuento", dijo la actriz. Así fue que Mirtha le preguntó el nombre de la medicación que toma. Luego, la artista explicó que se trata de una droga cardiológica que si se sigue vendiendo, pero que no con el descuento del 70% por ser remedio crónico "y pasó a tener solamente el de la obra social que es del 40%".

Por su parte, Soledad Silveyra también confesó que consume medicamentos debido a una enfermedad que la aqueja actualmente. Durante su conversación con Mirtha, explicó que vive sola, pero que tiene una mano derecha que la ayuda en todo momento. "Anduve con una neuralgia de Arnold complicada", contó y aseguró que todavía tiene síntomas. Después fue cuando contó, exactamente, de qué se trata su enfermedad.

Embed - Soledad Silveyra reveló que tiene una dura enfermedad, la cual lleva en tratamiento

"La neuralgia de Arnold es un nervio que tenemos acá, en la base del cráneo y a mi me ataca el lado izquierdo. La verdad es que la pasé muy mal, muy mal chiquita. Ahora estoy mejor porque estoy medicada", cerró.