Con la victoria de Jennifer Barreto, Puerto Rico volvió a celebrar una consagración en el concurso internacional después de dos décadas. La última representante de la isla que había conseguido el título había sido Zuleyka Rivera, en 2006.

Anteriormente, el país había festejado las coronaciones de Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993) y Denise Quiñones (2001), por lo que el nuevo triunfo le permitió alcanzar las seis coronas y mantenerse entre los países más ganadores de la historia de Miss Universo, detrás de Estados Unidos y Venezuela.