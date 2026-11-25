Miss Universo 2026: Puerto Rico se quedó con la corona y Jennifer Barreto hizo historia
Además de conseguir la sexta corona para su país, se convirtió en la primera madre en ganar el concurso.
Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, fue coronada Miss Universo 2026 y protagonizó una noche histórica para su país. La final de la 75ª edición del certamen de belleza se realizó este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, con la participación de 116 candidatas de distintos países y territorios.
La puertorriqueña se destacó durante las diferentes instancias de la competencia y terminó imponiéndose en una definición que mantuvo la expectativa hasta el momento de conocer el nombre de la nueva reina. Barreto recibió la corona de manos de Fátima Bosch, representante de México y ganadora de la edición 2025. De esta manera, consiguió que Puerto Rico volviera a quedarse con el título después de 20 años y sumara su sexta consagración en la historia del concurso.
Pero su victoria también tuvo un significado especial por otro motivo: con 27 años, se convirtió en la primera madre en conquistar Miss Universo, una posibilidad que surgió a partir de los cambios reglamentarios que la organización incorporó en los últimos años para ampliar los requisitos de participación y permitir que mujeres casadas y con hijos también pudieran competir.
Cómo quedó el podio de Miss Universo 2026
La competencia reunió a 116 representantes y tuvo una definición entre cinco candidatas que se destacaron durante las distintas instancias de la gala. La primera finalista fue Melissa Núñez, de República Dominicana, mientras que Clara Vegas, representante de Venezuela, terminó en el segundo lugar. El cuarto puesto correspondió a Bea Millan-Windorski, de Filipinas, y el quinto a Georgia Waddington, de Nueva Zelanda.
La instancia decisiva incluyó una ronda de preguntas en la que las finalistas debieron expresarse sobre el papel de las mujeres y los desafíos del mundo actual, además de demostrar sus condiciones para representar internacionalmente al certamen.
Con la victoria de Jennifer Barreto, Puerto Rico volvió a celebrar una consagración en el concurso internacional después de dos décadas. La última representante de la isla que había conseguido el título había sido Zuleyka Rivera, en 2006.
Anteriormente, el país había festejado las coronaciones de Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993) y Denise Quiñones (2001), por lo que el nuevo triunfo le permitió alcanzar las seis coronas y mantenerse entre los países más ganadores de la historia de Miss Universo, detrás de Estados Unidos y Venezuela.
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