Misterio y acción en Netflix: de qué trata "El turista", el thriller de Jamie Dornan que es tendencia

Con una puesta en escena imponente y una fotografía que se roba todas las miradas, esta producción australiana logró posicionarse en el top 10 de varios países tras su estreno en 2022. A lo largo de 12 capítulos, la historia combina thriller psicológico, drama, misterio y hasta toques de comedia negra, lo que la convierte en una propuesta difícil de encasillar en un solo género.