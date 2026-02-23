Misterio y acción en Netflix: de qué trata "El turista", el thriller de Jamie Dornan que es tendencia
Un hombre despierta sin memoria en Australia y es perseguido por asesinos. Jamie Dornan protagoniza esta serie de 12 capítulos ideal para ver el finde.
Con una puesta en escena imponente y una fotografía que se roba todas las miradas, esta producción australiana logró posicionarse en el top 10 de varios países tras su estreno en 2022. A lo largo de 12 capítulos, la historia combina thriller psicológico, drama, misterio y hasta toques de comedia negra, lo que la convierte en una propuesta difícil de encasillar en un solo género.
Además de su atrapante relato, la serie se destaca por sus escenarios naturales en el interior árido de Australia, que aportan una atmósfera única y envolvente. La crítica especializada la elogió por su ritmo, su guion y sus actuaciones, lo que impulsó el desarrollo de una segunda temporada.
De qué trata "El turista"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la historia comienza cuando un hombre despierta en un hospital en el interior remoto y semiárido de Australia sin recordar quién es ni por qué varias personas intentan matarlo.
A partir de ese momento, comienza una búsqueda desesperada por reconstruir su identidad mientras es perseguido por figuras enigmáticas y enfrenta secretos que podrían cambiarlo todo. La tensión crece capítulo tras capítulo, en un entorno hostil donde nada es lo que parece.
La combinación de misterio e intriga mantiene al espectador atrapado hasta el final. Para quienes buscan una serie corta, atrapante y con una estética cinematográfica de alto nivel, "El turista" es una de las grandes recomendaciones dentro del catálogo actual.
Reparto de "El turista"
El elenco está encabezado por reconocidos actores internacionales:
Jamie Dornan como El Hombre
Danielle Macdonald como Helen Chambers
Shalom Brune-Franklin como Luci Miller / Victoria
Ólafur Darri Ólafsson como Billy Nixon
Alex Dimitriades como Kosta Panigiris
Genevieve Lemon como Sue
Damon Herriman como el detective Lachlan Rogers
Las actuaciones, sumadas a una dirección sólida y una ambientación impactante, consolidan a esta serie como una de las mejores ofertas australianas dentro del streaming.
Tráiler de "El turista"
