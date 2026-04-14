Netflix: la película española sobre la Guerra Civil que fue premiada
Ambientada en 1936, esta megaproducción española se quedó con numerosos Premios Goya debido a su historia de drama y suspenso. Descubrí de qué trata y cuánto dura.
Las películas y series de drama y suspenso son las más elegidas por los espectadores, consolidándose como una de las opciones más destacadas en las principales plataformas de streaming. En Netflix, durante el último tiempo, La trinchera infinita se posicionó como uno de los grandes éxitos del 2026.
Esta película es un drama ambientado en el contexto histórico de la posguerra española, dirigido por Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga. Con una extensión cercana a las dos horas y media, la historia se estrenó en cines a fines de octubre de 2019 y, en 2020, pasó a integrar el catálogo de la plataforma Netflix.
El film tuvo un importante reconocimiento en la industria cinematográfica española, destacándose en los Premios Goya, donde obtuvo varios galardones. En cuanto al elenco, los papeles centrales están interpretados por Antonio de la Torre y Belén Cuesta, actores de larga trayectoria en el mundo del cine.
De qué trata La trinchera infinita
La trama gira en torno a Higinio, un hombre que, al estallar la Guerra Civil Española, decide ocultarse dentro de su propia casa para evitar ser capturado por el régimen de Francisco Franco. Lo que comienza como una medida provisoria para sobrevivir a la violencia del momento, termina convirtiéndose en una forma de vida marcada por el encierro.
Aun cuando el conflicto termina oficialmente, el clima de persecución no desaparece, y el peligro sigue latente. Por eso, Higinio opta por continuar escondido durante décadas, dependiendo completamente de su esposa Rosa, quien se convierte en su único vínculo con el exterior.
Reparto de La trinchera infinita
- Antonio de la Torre
- Belén Cuesta
- Vicente Vergara
- José Manuel Poga
- Emilio Palacios
Tráiler de La trinchera infinita
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