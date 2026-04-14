Cinthia Fernández causó indignación por su exposición en el caso Ángel
Roberto Castillo, la pareja de la influencer es el abogado del padre del nene asesinado y en Puro Show apuntaron en contra de ella por hacer show.
La trágica muerte de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia bajo sospechas de maltrato infantil, ha derivado en un encendido debate sobre los límites de la exposición en casos de vulnerabilidad social. En el centro de esta tormenta se encuentra Cinthia Fernández, cuya presencia en el lugar de los hechos junto a su pareja, el abogado Roberto Castillo, despertó una ola de reproches por parte de diversos sectores de la opinión pública y el periodismo.
El tratamiento que la influencer le dio al caso en sus plataformas digitales fue analizado este martes en el programa Puro Show (El Trece). Durante el envío, Matías Vázquez planteó el interrogante que circula en el ambiente: “Castillo tomó el caso y apareció en escena Cinthia Fernández. Y se armó un revuelo mediático porque muchos dicen que Cinthia Fernández aparece bajo qué título. ¿Bajo una abogada sin título o bajo una mujer que quiere hacer show con lo que fue esta tragedia?”.
La participación de Fernández no fue bien recibida por varios de sus colegas, quienes cuestionaron la necesidad de su intervención en una causa que ya contaba con visibilidad. Pampito, integrante del panel, señaló que su presencia “genera revuelo en un caso que ya está mediatizado” y criticó su actitud frente a las cámaras en el sitio de la tragedia: “Puede dar su opinión, por supuesto que es válida, pero pararse ahí, en la puerta, vestida de abogada, con todos los medios de comunicación, la verdad que no”.
Por su parte, Nancy Duré fue lapidaria al referirse a una publicación específica realizada por la mediática, donde utilizó inteligencia artificial para crear una imagen del menor fallecido junto a Lucio Dupuy. “A mí me dio mucha vergüenza, sobre todo lo que subió con inteligencia artificial de los dos nenes abrazados. No se puede hacer prensa con cualquier cosa, no se puede hacer show con cualquier cosa. Acá hay dos familias que están sufriendo”, sentenció la periodista, haciendo hincapié en la necesidad de resguardar la sensibilidad social que rodea a estos hechos.
Desde el escenario del conflicto, Cinthia Fernández rompió el silencio en Lape Club Social (América TV). Visiblemente conmovida, defendió su postura y cargó con dureza contra la madre biológica del niño y contra el sistema judicial y profesional que intervino en el proceso de guarda.
"Yo veo una situación indignante. A mí Lorena me parte el alma. Me dice: 'El único delito que cometí es no haberlo parido'. Con tantas mujeres que no pueden ser madres, y esta hija de puta puede ser madre, perdón por la palabra. Ya abandonó dos criaturas, y una la entregó en un cajón", disparó Fernández en un descargo cargado de indignación.
La estudiante de abogacía también apuntó contra las fallas institucionales que, según su criterio, ignoraron señales evidentes de peligro. "No me vengas a decir que una psicóloga no puede ver eso... hoy estamos llorando a Ángel", afirmó, para luego exigir sanciones para todos los responsables. "No se quieran lavar las manos, yo los quiero a todos presos... y que el juez responda con su libertad", manifestó, reclamando prisión perpetua para los acusados del homicidio y consecuencias legales para los funcionarios involucrados.
Fernández concluyó su intervención reafirmando que el desenlace era evitable: "Era un nene feliz que estaba con su papá y con su mamá de corazón que era mucho más mamá que la mamá que lo parió". Mientras tanto, el debate sobre si su accionar ayuda a la visibilización o si cruza una línea ética sigue dividiendo aguas en la televisión argentina.
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