Cinthia Fernández causó indignación por su exposición en el caso Ángel

"Yo veo una situación indignante. A mí Lorena me parte el alma. Me dice: 'El único delito que cometí es no haberlo parido'. Con tantas mujeres que no pueden ser madres, y esta hija de puta puede ser madre, perdón por la palabra. Ya abandonó dos criaturas, y una la entregó en un cajón", disparó Fernández en un descargo cargado de indignación.

La estudiante de abogacía también apuntó contra las fallas institucionales que, según su criterio, ignoraron señales evidentes de peligro. "No me vengas a decir que una psicóloga no puede ver eso... hoy estamos llorando a Ángel", afirmó, para luego exigir sanciones para todos los responsables. "No se quieran lavar las manos, yo los quiero a todos presos... y que el juez responda con su libertad", manifestó, reclamando prisión perpetua para los acusados del homicidio y consecuencias legales para los funcionarios involucrados.

Fernández concluyó su intervención reafirmando que el desenlace era evitable: "Era un nene feliz que estaba con su papá y con su mamá de corazón que era mucho más mamá que la mamá que lo parió". Mientras tanto, el debate sobre si su accionar ayuda a la visibilización o si cruza una línea ética sigue dividiendo aguas en la televisión argentina.