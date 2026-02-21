La película de 2003 que está en Netflix y es una de las películas más premiadas

Incapaces de dormir y desorientados en una ciudad tan fascinante como abrumadora, Bob y Charlotte comienzan a compartir conversaciones, paseos nocturnos y momentos íntimos que transforman su manera de ver la vida. Lo que surge entre ellos no es un romance convencional, sino una conexión sincera y silenciosa que habla sobre la soledad, el paso del tiempo y las relaciones inesperadas.