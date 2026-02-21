MinutoUno

La película de 2003 que está en Netflix y es una de las películas más premiadas

Estrenada en 2003 y dirigida por Sofia Coppola, esta joya del cine independiente combina drama y comedia en una historia íntima, melancólica y humana.

Ambientada en la vibrante ciudad de Tokio, la película sigue el inesperado encuentro entre dos estadounidenses que atraviesan un momento de desconexión personal. Con actuaciones memorables de Bill Murray y Scarlett Johansson, el film se convirtió en un clásico moderno que ahora puede redescubrirse en el catálogo de series y películas de la plataforma.

La cinta fue ampliamente reconocida por la crítica: ganó el Premio Oscar a Mejor Guion Original y obtuvo tres Globos de Oro, consolidándose como una de las producciones más sensibles y recordadas del cine contemporáneo.

De qué trata "Perdidos en Tokio"

La historia presenta a Bob Harris, una estrella de cine en el ocaso de su carrera que viaja a Tokio para filmar un anuncio publicitario. Allí se hospeda en un lujoso hotel donde conoce a Charlotte, una joven que acompaña a su marido fotógrafo y que atraviesa un profundo sentimiento de soledad.

Incapaces de dormir y desorientados en una ciudad tan fascinante como abrumadora, Bob y Charlotte comienzan a compartir conversaciones, paseos nocturnos y momentos íntimos que transforman su manera de ver la vida. Lo que surge entre ellos no es un romance convencional, sino una conexión sincera y silenciosa que habla sobre la soledad, el paso del tiempo y las relaciones inesperadas.

Reparto de "Perdidos en Tokio"

Además de Bill Murray y Scarlett Johansson, el elenco incluye:

  • Giovanni Ribisi (John)

  • Anna Faris (Kelly)

  • Fumihiro Hayashi (Charlie)

  • Akiko Takeshita (Ms. Kawasaki)

  • Catherine Lambert (Jazz Singer)

  • Diamond Yukai (Commercial Director)

  • Nao Asuka (Premium Fantasy Woman)

  • Hiroko Kawasaki (Hiroko)

Tráiler de "Perdidos en Tokio"

