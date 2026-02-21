La película de 2003 que está en Netflix y es una de las películas más premiadas
Estrenada en 2003 y dirigida por Sofia Coppola, esta joya del cine independiente combina drama y comedia en una historia íntima, melancólica y humana.
Ambientada en la vibrante ciudad de Tokio, la película sigue el inesperado encuentro entre dos estadounidenses que atraviesan un momento de desconexión personal. Con actuaciones memorables de Bill Murray y Scarlett Johansson, el film se convirtió en un clásico moderno que ahora puede redescubrirse en el catálogo de series y películas de la plataforma.
La cinta fue ampliamente reconocida por la crítica: ganó el Premio Oscar a Mejor Guion Original y obtuvo tres Globos de Oro, consolidándose como una de las producciones más sensibles y recordadas del cine contemporáneo.
De qué trata "Perdidos en Tokio"
La historia presenta a Bob Harris, una estrella de cine en el ocaso de su carrera que viaja a Tokio para filmar un anuncio publicitario. Allí se hospeda en un lujoso hotel donde conoce a Charlotte, una joven que acompaña a su marido fotógrafo y que atraviesa un profundo sentimiento de soledad.
Incapaces de dormir y desorientados en una ciudad tan fascinante como abrumadora, Bob y Charlotte comienzan a compartir conversaciones, paseos nocturnos y momentos íntimos que transforman su manera de ver la vida. Lo que surge entre ellos no es un romance convencional, sino una conexión sincera y silenciosa que habla sobre la soledad, el paso del tiempo y las relaciones inesperadas.
Reparto de "Perdidos en Tokio"
Además de Bill Murray y Scarlett Johansson, el elenco incluye:
-
Giovanni Ribisi (John)
Anna Faris (Kelly)
Fumihiro Hayashi (Charlie)
Akiko Takeshita (Ms. Kawasaki)
Catherine Lambert (Jazz Singer)
Diamond Yukai (Commercial Director)
Nao Asuka (Premium Fantasy Woman)
Hiroko Kawasaki (Hiroko)
Tráiler de "Perdidos en Tokio"
