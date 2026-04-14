Macabro hallazgo en la Facultad de Arquitectura de La Plata: salió a la luz un video de la mujer con su hija
Las imágenes se puede ver a Camila De Viggiano Rojas bailando con su hija de dos meses en La Plata. La mujer permanece internada en un centro psiquiátrico, a la espera de los resultados periciales.
En medio de la conmoción por la beba de dos meses hallada muerta en el predio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, salió a la luz un video en el que se ve a su madre bailando con la niña en brazos.
Quién es la madre de la beba
Camila De Viggiano Rojas, de 32 años y nacionalidad chilena, es paciente psiquiátrica con diagnóstico previo de esquizofrenia. Según trascendió en la investigación, había interrumpido su medicación durante el embarazo y el período de lactancia, siguiendo indicaciones médicas habituales para evitar efectos sobre la bebé.
Este dato cobra relevancia en el expediente, ya que la principal hipótesis apunta a que el hecho podría haber ocurrido en el marco de un brote o crisis vinculado a su cuadro de salud mental. Los investigadores analizan su estado al momento de los hechos.
Tras su detención, la mujer no fue alojada en una unidad penitenciaria común, sino que permanece internada en un centro médico psiquiátrico bajo custodia policial, mientras avanza la causa.
Qué reveló la autopsia de Mía
En una primera instancia, se determinó que el fallecimiento de la bebé habría sido producto de una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda. Además, los peritos señalaron que el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia mecánica, lo que descartaría un ataque directo.
A la espera de estudios más precisos, la causa de la muerte se orienta hacia circunstancias vinculadas al abandono en el lugar donde fue encontrada, una línea que ahora concentra la investigación.
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