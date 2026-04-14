Macabro hallazgo en la Facultad de Arquitectura de La Plata: salió a la luz un video de la mujer con su hija

Tras su detención, la mujer no fue alojada en una unidad penitenciaria común, sino que permanece internada en un centro médico psiquiátrico bajo custodia policial, mientras avanza la causa.

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Qué reveló la autopsia de Mía

En una primera instancia, se determinó que el fallecimiento de la bebé habría sido producto de una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda. Además, los peritos señalaron que el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia mecánica, lo que descartaría un ataque directo.

A la espera de estudios más precisos, la causa de la muerte se orienta hacia circunstancias vinculadas al abandono en el lugar donde fue encontrada, una línea que ahora concentra la investigación.