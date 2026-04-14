Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Madrid vs Barcelona
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Atlético Madrid vs Barcelona por los cuartos de final de Champions League.
Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este martes desde las 16:00 en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26. El conjunto madrileño llega con una ventaja importante tras el 2-0 conseguido en la ida y buscará sellar su pase a semifinales frente a su gente.
El equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone logró un triunfo clave en el Camp Nou, donde golpeó en momentos determinantes del partido. El primer tanto llegó con un golazo de Julián Álvarez sobre el cierre del primer tiempo, mientras que Alexander Sørloth amplió la diferencia en los minutos finales, dándole al Colchonero una ventaja que puede resultar decisiva.
Con ese resultado a favor, el Colchonero sabe que tiene el escenario ideal para avanzar, aunque no se confía. En el plano local, el presente del conjunto madrileño es más irregular. Hace tiempo quedó fuera de la pelea por La Liga, donde se ubica en la cuarta posición con 57 puntos, muy lejos del líder. Sin embargo, tiene prácticamente asegurada su participación en la próxima edición de la Champions y además afrontará la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad en Sevilla, lo que le da un incentivo extra en la temporada.
Por su parte, el culé atraviesa una realidad completamente distinta en el campeonato doméstico. Lidera con comodidad y viene de ampliar su ventaja tras un tropiezo de su principal perseguidor, lo que lo deja muy cerca de quedarse con el título. A pesar de ese dominio local, el gran objetivo del conjunto catalán es volver a conquistar Europa, un trofeo que no consigue desde 2015.
La misión no será sencilla: deberá ganar por al menos dos goles para forzar el alargue o por una diferencia mayor para avanzar directamente. Con su jerarquía ofensiva y experiencia internacional, el Barça intentará imponer condiciones desde el inicio. El ganador de esta llave se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre Arsenal y Sporting de Lisboa, una serie que también se encuentra abierta pero con ventaja para el conjunto inglés.
Todo está dado para un partido de alto voltaje en Madrid, con un conjunto local que quiere hacer valer su ventaja y un visitante decidido a protagonizar una remontada que lo mantenga con vida en la "Orejona".
Atlético de Madrid vs. Barcelona: probables formaciones
- Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Lookman; Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.
- Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.
Cómo ver en vivo Barcelona vs. Atlético de Madrid
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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