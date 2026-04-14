Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Madrid vs Barcelona

Todo está dado para un partido de alto voltaje en Madrid, con un conjunto local que quiere hacer valer su ventaja y un visitante decidido a protagonizar una remontada que lo mantenga con vida en la "Orejona".

Atlético de Madrid vs. Barcelona: probables formaciones

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Lookman; Julián Alvarez. DT: Diego Simeone .

Juan Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Lookman; Julián Alvarez. . Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Cómo ver en vivo Barcelona vs. Atlético de Madrid

La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.