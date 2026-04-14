La película protagonizada por Robert Downey Jr. que arrasó en el cine y lo sigue haciendo en Netflix

A lo largo del relato, se muestra no solo su brillante carrera científica, sino también los conflictos internos que surgen a raíz de las consecuencias de su trabajo.

La película pone el foco en el dilema moral entre el avance científico y el impacto humano, explorando cómo una de las mayores innovaciones de la historia también abrió la puerta a una era de destrucción sin precedentes.

Con una narrativa intensa, la historia avanza entre momentos de tensión política, decisiones personales y el peso de la responsabilidad.

Reparto de Oppenheimer

El elenco es uno de los grandes puntos fuertes de la película, con interpretaciones que fueron ampliamente reconocidas:

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer

Robert Downey Jr. como Lewis Strauss

Florence Pugh como Jean Tatlock

Emily Blunt como Kitty Oppenheimer

Matt Damon como Leslie Groves

Tráiler de Oppenheimer