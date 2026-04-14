La película protagonizada por Robert Downey Jr. que arrasó en el cine y lo sigue haciendo en Netflix
Una de las producciones más impactantes de los últimos años volvió a posicionarse como una de las más elegidas por los usuarios.
El catálogo de Netflix no deja de sumar títulos que marcaron un antes y un después en la industria del cine. Entre ellos, aparece una producción que no solo fue un éxito en taquilla, sino que también logró imponerse en los premios más importantes de Hollywood.
Con una historia intensa, actuaciones destacadas y una narrativa atrapante, esta propuesta logró captar la atención tanto del público como de la crítica especializada. Se trata de una película que combina drama, historia y dilemas morales, con una puesta en escena que mantiene la tensión de principio a fin.
Además, el nivel del elenco y la dirección hacen que la experiencia sea completamente inmersiva, convirtiéndola en una de las opciones más recomendadas dentro de la plataforma.
De qué trata Oppenheimer
Oppenheimer es un drama biográfico que narra la vida de uno de los científicos más influyentes del siglo XX.
La historia se centra en el físico J. Robert Oppenheimer, quien lideró el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial como parte del Proyecto Manhattan.
A lo largo del relato, se muestra no solo su brillante carrera científica, sino también los conflictos internos que surgen a raíz de las consecuencias de su trabajo.
La película pone el foco en el dilema moral entre el avance científico y el impacto humano, explorando cómo una de las mayores innovaciones de la historia también abrió la puerta a una era de destrucción sin precedentes.
Con una narrativa intensa, la historia avanza entre momentos de tensión política, decisiones personales y el peso de la responsabilidad.
Reparto de Oppenheimer
El elenco es uno de los grandes puntos fuertes de la película, con interpretaciones que fueron ampliamente reconocidas:
- Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer
- Robert Downey Jr. como Lewis Strauss
- Florence Pugh como Jean Tatlock
- Emily Blunt como Kitty Oppenheimer
- Matt Damon como Leslie Groves
Tráiler de Oppenheimer
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario