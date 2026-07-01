Mística de Nueva Orleans en Palermo y Recoleta: el legendario sonido de Louis Armstrong revive en Buenos Aires
La agrupación Struttin’ presenta "Evocando a Armstrong", un espectáculo inmersivo que repasa los grandes clásicos del padre del jazz. El ciclo contará con el regreso exclusivo a las pistas porteñas del trompetista Guillermo "Willy" Lancelotti e integrantes de La Porteña Jazz Band.
El espíritu, el swing y la energía revolucionaria de Louis "Satchmo" Armstrong se apoderarán de la noche porteña durante este mes de julio de 2026. La formación musical Struttin' presentará “Evocando a Armstrong”, una propuesta artística que promete transportar al público directamente al corazón de Luisiana a través de los grandes himnos que moldearon la historia del jazz mundial.
Lejos de estructurarse como un simple tributo estático, el show está diseñado como una experiencia inmersiva. Mediante arreglos musicales creados especialmente para la ocasión, la banda recuperará la improvisación, el calor del hot jazz y la expresividad que convirtieron las composiciones de Armstrong en un patrimonio de la humanidad.
La minigira local se desarrollará en dos noches consecutivas en escenarios icónicos de la Ciudad de Buenos Aires:
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Jueves 9 de julio (21:00 hs): En Borges (Borges 1975, Palermo).
Viernes 10 de julio (21:00 hs): En el mítico clásico porteño Clásica y Moderna (Av. Callao 892, Recoleta).
El regreso de una leyenda del jazz tradicional
El gran atractivo que convierte a esta serie de conciertos en un verdadero hito cultural es la participación especial del trompetista Guillermo "Willy" Lancelotti. Con más de 40 años de carrera internacional y habiendo sido premiado en Francia por el maestro Claude Bolling en el Eurojazz Festival, Lancelotti se encuentra actualmente radicado en la Patagonia, por lo que sus apariciones en las salas de Buenos Aires son esporádicas y muy codiciadas por los melómanos.
Su profunda conexión técnica y espiritual con la obra de Armstrong lo posiciona como el intérprete ideal para recrear el sonido identitario de Nueva Orleans.
Un seleccionado del Hot Jazz sobre el escenario
Para lograr una reconstrucción fiel de la época dorada de los años 20 y 30, Struttin’ reunió a un elenco de músicos de enorme prestigio en la escena nacional:
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Leonardo Caldera (Piano): Reconocido por su destacada trayectoria en La Porteña Jazz Band.
Eduardo Manentti (Trombón): Primer concertista de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos.
Facundo Torella (Saxofón y clarinete): Miembro activo de La Porteña Jazz Band y la Antigua Jazz Band.
Guillermo Pagiatis (Contrabajo): Experimentado multiinstrumentista de la escena local.
Jorge Lombardo (Batería): Especialista en las bases rítmicas del jazz clásico.
El ciclo se presenta como la cita obligada del invierno para los amantes del género y para las nuevas generaciones que buscan descubrir la vigencia de un legado que, a más de un siglo de sus primeras grabaciones, sigue haciendo vibrar los escenarios.
Próximas presentaciones:
- Jueves 9 de julio – 21:00 hs - Borges (Borges 1975, CABA)
- Viernes 10 de julio – 21:00 hs- Clásica y Moderna (Av. Callao 892, CABA)
- Sábado 11 de julio – 20:00 hs - Zazu Jazz (Av. del Libertador 16118, San Isidro)
- Domingo 12 de julio – 21:00 hs - Swing City (Av. Raúl Scalabrini Ortiz 103, CABA)
- Martes 14 de julio – 20:00 hs - Jazzología – Teatro 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, CABA)
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