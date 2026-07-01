Mística de Nueva Orleans en Palermo y Recoleta: el legendario sonido de Louis Armstrong revive en Buenos Aires

Jueves 9 de julio (21:00 hs): En Borges (Borges 1975, Palermo).

Viernes 10 de julio (21:00 hs): En el mítico clásico porteño Clásica y Moderna (Av. Callao 892, Recoleta).

El regreso de una leyenda del jazz tradicional

El gran atractivo que convierte a esta serie de conciertos en un verdadero hito cultural es la participación especial del trompetista Guillermo "Willy" Lancelotti. Con más de 40 años de carrera internacional y habiendo sido premiado en Francia por el maestro Claude Bolling en el Eurojazz Festival, Lancelotti se encuentra actualmente radicado en la Patagonia, por lo que sus apariciones en las salas de Buenos Aires son esporádicas y muy codiciadas por los melómanos.