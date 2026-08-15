Luck Ra y Desakta2 se unen en "Ya sufrí por amor", la nueva canción de cuarteto

Un año de reconocimientos para Luck Ra

El éxito internacional también se refleja en sus números. “La Morocha” superó los 300 millones de reproducciones en Spotify y recibió la certificación de quintuple platino en España.

A nivel local, Luck Ra tuvo una destacada participación en los Premios Gardel 2026, donde obtuvo dos estatuillas. Fue reconocido como Mejor Álbum de Cuarteto por Que sed y ganó el premio a Mejor Canción de Cuarteto por “Tu Misterioso Alguien (Cuarteto)”, su colaboración con Miranda!.

Antes de este nuevo lanzamiento, el artista también presentó “El último baile”, una canción realizada junto a Juan Portella, Un Poco de Ruido y Ramky que homenajea a Lionel Messi y combina cuarteto, identidad argentina y una celebración de la pasión futbolera.

Con “Ya sufrí por amor”, Luck Ra y Desakta2 vuelven a apostar por una colaboración destinada a las pistas de baile y que tendrá su estreno en vivo en una noche especial para el dúo cordobés.