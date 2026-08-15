Luck Ra y Desakta2 se unen en "Ya sufrí por amor", la nueva canción de cuarteto
Los cordobeses lanzaron un tema bailable que presentarán en vivo en el show que brindarán en Buenos Aires.
Luck Ra y Desakta2 volvieron a poner al cuarteto en el centro de la escena con el lanzamiento de “Ya sufrí por amor”, una colaboración que combina una melodía pegadiza, una letra sobre el final de una relación y la energía característica de los artistas cordobeses.
El tema llega acompañado por un videoclip que muestra a los tres protagonistas compartiendo una fiesta entre amigos, en medio de risas, baile y una noche de celebración. La canción propone dejar atrás una historia de amor y comenzar una nueva etapa, con un ritmo pensado para convertirse en uno de los próximos hits del género.
Luck Ra será invitado en el debut de Desakta2
El estreno tendrá su primera presentación en vivo el miércoles 19 de agosto, cuando Desakta2 debute en el Arena de Buenos Aires. Luck Ra será el invitado especial de la noche y compartirá escenario con el dúo cordobés para interpretar “Ya sufrí por amor” frente al público.
El lanzamiento llega en medio de un gran presente internacional para Luck Ra. El cantante viene de recorrer distintas ciudades de España, entre ellas La Palma, Gran Canaria, Asturias, Pontevedra, A Coruña y Málaga.
Además, viajó por primera vez a Estados Unidos para representar al cuarteto en el marco de la Latin Alternative Music Conference y ofreció un show en Drom, en Nueva York, sumando otro hito a su carrera.
Un año de reconocimientos para Luck Ra
El éxito internacional también se refleja en sus números. “La Morocha” superó los 300 millones de reproducciones en Spotify y recibió la certificación de quintuple platino en España.
A nivel local, Luck Ra tuvo una destacada participación en los Premios Gardel 2026, donde obtuvo dos estatuillas. Fue reconocido como Mejor Álbum de Cuarteto por Que sed y ganó el premio a Mejor Canción de Cuarteto por “Tu Misterioso Alguien (Cuarteto)”, su colaboración con Miranda!.
Antes de este nuevo lanzamiento, el artista también presentó “El último baile”, una canción realizada junto a Juan Portella, Un Poco de Ruido y Ramky que homenajea a Lionel Messi y combina cuarteto, identidad argentina y una celebración de la pasión futbolera.
Con “Ya sufrí por amor”, Luck Ra y Desakta2 vuelven a apostar por una colaboración destinada a las pistas de baile y que tendrá su estreno en vivo en una noche especial para el dúo cordobés.
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