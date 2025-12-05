¡Momento incómodo! Sabrina Rojas cuestionó el maquillaje de Pampita al aire

Sin embargo, tiempo atrás, Eugenia apuntó contra Benjamín Vicuña y Carolina salió a defender al papá de sus hijos, lo que hizo que la tensión vuelva a aparecer en escena. Desde ese momento, quedó claro que los problemas no estaban tan superados como hacían creer y ahora la modelo tuvo una inesperada reacción cuando le hicieron un chiste relacionado a la novia de Mauro Icardi.

china suarez pampita

Todo se dio en el marco de una nueva campaña publicitaria, que protagonizaron Pampita y Sergio Goycochea. La modelo y conductora grabó una pieza para DirecTV junto al exjugador y, aunque el eje del anuncio apuntó al Mundial y a un juego promocional, una frase suya disparó la polémica.

Ambos tenían que presentar “El grupo de la suerte”, una propuesta en la que los participantes deben elegir los países que integran el campeonato mundial y ubicarlos en los distintos grupos del sorteo.

Pampita publicidad

En un determinado momento, Carolina comentó que en la lista del juego “solo están los países que participan del mundial”. Frente a esa aclaración, Goycochea quiso saber si India y Pakistán formaban parte de la nómina.

La modelo respondió que esos países no. Luego él lanzó, casi como un remate: “Y la China”. Fue ahí cuando Pampita, sin perder la sonrisa, disparó: “No, China, no”.

En cuestión de minutos, el clip se viralizó en las redes sociales y los usuarios no tardaron en comenzar a dejar picantes comentarios sobre la no relación que están manteniendo Eugenia y Carolina, sumado a todas las frases filosas que viene dejando la modelo en sus entrevistas a los medios de comunicación.