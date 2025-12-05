Baby Etchecopar generó revuelo al lanzar críticas hacia los streamers: "No saben trabajar ni quieren aprender"

Profundizando sobre el tema, reconoció que los considera “vivos” y que, en ocasiones, “se aprovechan”: “Son muy vivos, mis hijos son muy vivos y se aprovechan. Hay que tener hijos para saber que a veces se aprovechan”.

Finalmente, Etchecopar mencionó que con uno de ellos mantiene un quiebre total en el vínculo y detalló los motivos de esa distancia: “Los tres míos son divinos, tienen muy buena madera, son excelentes. Con uno no me hablo hasta que no...porque ellos creen que vos tenés que comprarle todo, la casa, el auto, las vacaciones”.