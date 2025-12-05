El insólito cambio en el entorno de Wanda Nara que podría desatar la furia de Mauro Icardi

Sposato aclaró por si no quedó claro: "Está autorizado a llevarse las niñas”. Pero agregó un dato que incrementó la sorpresa: “De hecho, ya lo hizo en otras oportunidades, o sea, tiene un contacto”.

migueles icardi

El gesto público de Wanda Nara con el padre de Mauro Icardi: "Un ser muy especial"

wanda padre de icardi

En medio del desgastante divorcio que mantiene con Mauro Icardi —una ruptura que derivó en litigios por la tenencia y la manutención de sus hijas y que ocupa espacios mediáticos desde hace meses—, Wanda Nara encontró un sostén inesperado en una figura que, hasta no hace mucho, parecía destinada a quedar al margen de esa disputa: Juan Carlos Icardi, el padre del futbolista.

Aunque durante el matrimonio la relación había sido correcta y sin sobresaltos, en el último año la empresaria eligió reforzar ese lazo y mostrarse cerca de él en reuniones familiares, celebraciones privadas y posteos donde dejó ver una complicidad llamativa. Esta semana, volvió a exponer ese entendimiento con un saludo especial por su cumpleaños número 64.

Desde sus historias de Instagram, la anfitriona de Masterchef Celebrity publicó una postal reciente de un asado en Rosario, ciudad donde reside buena parte del clan Icardi. En esa imagen, que la muestra distendida junto a Juan Carlos y otros familiares, la mediática acompañó la escena con una dedicatoria breve pero cargada de afecto: “Feliz cumple a un ser muy especial. Te amamos”.

El texto, sumado a un emoji de corazón, reflejó su gratitud hacia quien considera un aliado clave en uno de los momentos más delicados de su vida personal.

padre de icardi wanda

Y no fue la única demostración pública. Aldana, una de las hijas de Juan Carlos, ya había posteado un mensaje celebratorio, y rápidamente aparecieron entre los comentarios las respuestas tanto de Wanda como de Nora Colosimo, madre de la empresaria. “Feliz cumple, Juan, sabés que te amamos los chicos, Isi, Fran y yo. Mucha salud”, escribió Wanda, a lo que Nora agregó un “feliz cumpleaños, Juan”.

Estos saludos, que coincidieron en señalar cariño y cercanía, dejaron a la vista un insólito escenario de unidad en medio del conflicto judicial, y exhibieron el círculo emocional que Wanda logró construir incluso cuando el frente con su expareja continúa tenso.