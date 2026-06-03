Mariana Brey: "No entiendo qué resuelve la marcha del Ni Una Menos"

La periodista explicó que acompaña los reclamos contra la violencia de género, aunque considera que existen referentes del movimiento con los que no se siente identificada. "Estoy de acuerdo con la marcha, pero ciertas representantes del feminismo creen que son las únicas, van a las marchas cuando les conviene y depende a quién estén representando, sino no se expresan. Esas feministas no me representan", señaló.

Además, sostuvo que el foco debe estar puesto en los cambios institucionales: "Yo no necesito ir a la marcha para ser feminista. Tampoco entiendo qué resuelve la marcha el día después. Si me decís que al día siguiente algo cambia... Pero tiene que cambiar en el Congreso".

En ese sentido, también hizo referencia a la necesidad de endurecer las penas para determinados delitos. "Cuando vos tenés leyes que son más estrictas, más severas para con los violadores, para los que abusan, para los delitos graves. Tendría que ser unánime. No puede ser que haya 90 diputados que están en contra de que las leyes sean más severas", manifestó.

Por su parte, Scalora destacó el rol histórico de las movilizaciones sociales en la conquista de derechos. "El movimiento popular de mujeres, entre otras cosas, hizo que se instale la figura del femicidio, la presión social. Todos los derechos se ganaron de la misma manera", respondió.

Finalmente, Brey reafirmó su postura y concluyó: "Más allá de la figura del femicidio, necesitamos otras cosas que logren el objetivo final".

El intercambio generó repercusión en redes sociales y volvió a poner sobre la mesa distintas miradas acerca de los desafíos pendientes en la lucha contra la violencia de género.